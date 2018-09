Agnieszka Radwańska rozpoczyna turniej w Seulu

Agnieszka Radwańska wraca do Seulu, który omijała przez ostatnie cztery lata. W 1. rundzie Korea Open najlepsza polska tenisistka zmierzy się ze świeżo upieczoną mistrzynią US Open w grze mieszanej Bethanie Mattek-Sands.

29-letnia Polka nie ma ostatnio powodów do zadowolenia. Seria czterech porażek z rzędu jest najlepszym podsumowaniem sezonu 2018 w jej wykonaniu.

O przerwanie serii Agnieszka Radwańska powalczy z Bethanie Mattek-Sands, która dla odmiany przegrała... pięć ostatnich meczów. Różnica między nimi jest jednak taka, że w przeciwieństwie do Polki Amerykanka regularnie występuje w grze podwójnej i mieszanej. To właśnie w tej ostatniej konkurencji w niedawno zakończonym US Open w parze z Jamiem Murrayem sięgnęła po tytuł wielkoszlemowy, pokonując w finale Alicję Rosolską i chorwackiego partnera Nikolę Mekticia.

Radwańska grała z Mattek-Sands dwukrotnie i ma bilans 1-1. Poprzednio spotkały się w 2014 roku, kiedy w Sydney Amerykanka zwyciężyła 7:5, 6:2.

Do tej pory Radwańska dwukrotnie występowała na kortach w Seulu. We wspomnianym 2014 roku w stolicy Korei Południowej dotarła do ćwierćfinału, a zdecydowanie milej wspomina premierowy start rok wcześniej, kiedy jako tenisistka rozstawiona z numerem 1 sięgnęła po tytuł.

Mecz Agnieszka Radwańska - Bethanie Mattek-Sands w 1. rundzie Korea Open we wtorek rano polskiego czasu.