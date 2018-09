Agnieszka Radwańska zrezygnowała z kwalifikacji w Wuhanie

Agnieszka Radwańska, która miała stanąć do kwalifikacji Dongfeng Motor Wuhan Open, zrezygnowała z tego startu. Kolejnym turniejem najlepszej polskiej tenisistki będzie przyszłotygodniowy China Open.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radwańska potrzebowała pomocy medycznej. Wideo Eurosport

Radwańskiej zabrakło na liście startowej do turnieju w Wuhanie opublikowanej jeszcze przed wielkoszlemowym US Open, choć miała ranking pozwalający na występ w głównej drabince.

Reklama

Na początku września organizatorzy turnieju poinformowali za to, że Agnieszka Radwańska będzie jedną z trzech najwyżej notowanych tenisistek w kwalifikacjach za Jekateriną Makarową i Petrą Martić. Ostatecznie Polki zabrakło i w głównej drabince, i w kwalifikacjach w Wuhanie, które rozpoczęły się w piątek.

W czasie czwartkowego, przegranego meczu z Iriną-Camelią Begu w drugiej rundzie w Seulu Agnieszka Radwańska narzekała na kontuzję stopy.

- Ból (kręgosłup, stopa, ale nie tylko - dop. red.) towarzyszy mi właściwie non stop. Jednego dnia jest większy, innego mniejszy. To przekłada się później na nastawienie do tenisa. Taka jest prawda, po wielu latach spędzonych na betonie wszystko właśnie tak wygląda - utyskiwała niedawno na łamach "Przeglądu Sportowego".

Agnieszka Radwańska ma wrócić na korty w przyszłym tygodniu w Pekinie.