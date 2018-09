IV Memoriał Władysława Radwańskiego: po raz pierwszy nie w Krakowie

W weekend 15-16 września odbędzie się już czwarta edycja Memoriału Władysława Radwańskiego, dziadka naszych ekspertowych tenisistek - Agnieszki i Urszuli. Pierwszy raz zorganizuje je klub Tenis Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego. Poprzednie odbywały się w Krakowie, skąd pochodzi rodzina.

W sierpniu tego roku minęło pięć lat od śmierci pana Władysława. Wszyscy zapewne znają tę historię, ale w takim miejscu możną ją przypomnieć. Bez dziadka nie byłoby finansowania Agnieszki i Urszuli na początku ich tenisowych karier.

- Mieliśmy w domu parę wartościowych rzeczy i wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby je spieniężyć i kontynuować pracę tenisową - mówił Władysław Radwański w rozmowie z nami. - Sytuacja finansowa była bardzo trudna. Sponsorzy chcieli pomóc synowi, ale za cenę pewnego ubezwłasnowolnienia wnuczek. Nie zgodziliśmy się na to, bo byłoby to karygodne, żeby "sprzedać" małe dzieci i nie mieć wpływu na dalsze ich wychowanie czy szkolenie - dodał.

Poprzednie Memoriały Władysława Radwańskiego odbywały się w Krakowie, skąd pochodzi rodzina. Tegoroczny zorganizuje klub Tenis Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego. Dlaczego teraz nastąpiła zmiana?

"Agnieszka i Ula będą miały bliżej, bo mieszkają teraz w Warszawie" - powiedział, pytany o powody przeprowadzki Piotr Robert Radwański, ojciec tenisistek, cytowany przez "Gazetę Krakowską". Dodał, że on sam jest również związany ze szkołą tenisa w Kozerkach, którą wspiera swoim wizerunkiem i doświadczeniem.



Podczas tegorocznego memoriału zaplanowano turnieje w trzech kategoriach: mężczyźni do 45 lat, mężczyźni powyżej 45 lat oraz kobiety open. Odbędzie się również turniej chłopców do 12 lat zaliczany do klasyfikacji PZT.

Czego oprócz tego można się będzie spodziewać podczas memoriału?

Dla zawodników i ich bliskich: wydzielona strefa VIP, atrakcyjne nagrody, zamknięta strefa after w sportowym klimacie. Odbędzie się też bankiet. W programie mamy także m.in. pokazy jeździeckie konkurencji WKKW.



Zgłaszać można się telefonicznie pod numerem 570 026 566 lub drogą elektroniczną na adres dominika.matczak@teniskozerki.pl.

Wstęp dla kibiców i do strefy dzieci jest nielimitowany i bezpłatny.