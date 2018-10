Rankingi WTA. Agnieszka Radwańska spadła na 74. miejsce

Agnieszka Radwańska jest na coraz niższej pozycji w światowym rankingu tenisistek. Polka, która nie planuje już występować w tym roku, spadła w najnowszym notowaniu z 65. na 74. miejsce. Liderką wciąż jest Rumunka Simona Halep.

Radwańska wciąż jest najlepszą z Polek, ale jest sklasyfikowana tylko o 10 lokat wyżej od Magdy Linette. Do czołowej setki zbliża się też 138. obecnie Magdalena Fręch.

Pierwsza trójka jest identyczna jak w poprzednim notowaniu: prowadzi Halep, przed Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki i również mającą polskie korzenie Niemką Angelique Kerber. Do przetasowań doszło za to na kolejnych pozycjach, m.in. na czwarte miejsce z szóstego awansowała Japonka Naomi Osaka, za to Czeszka Petra Kvitova spadła z czwartego na siódme.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju - WTA Finals, na prowadzeniu także jest Halep, przed Kerber i Wozniacki. Radwańska zajmuje 69. miejsce, a Linette - 81.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 października:

1. (1.) Simona Halep (Rumunia) 7421 pkt

2. (2.) Caroline Wozniacki (Dania) 6490

3. (3.) Angelique Kerber (Niemcy) 5400

4. (6.) Naomi Osaka (Japonia) 4770

5. (5.) Jelina Switolina (Ukraina) 4350

6. (7.) Karolina Pliskova (Czechy) 4345

7. (4.) Petra Kvitova (Czechy) 4255

8. (9.) Sloane Stephens (USA) 4022

9. (10.) Julia Goerges (Niemcy) 3785

10. (11.) Kiki Bertens (Holandia) 3740

74. (65.) Agnieszka Radwańska (Polska) 807

84. (84.) Magda Linette (Polska) 733

138. (139.) Magdalena Fręch (Polska) 430

177. (179.) Iga Świątek (Polska) 328

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Simona Halep (Rumunia) 6921 pkt

2. Angelique Kerber (Niemcy) 5375

3. Caroline Wozniacki (Dania) 5086

4. Naomi Osaka (Japonia) 4740

5. Petra Kvitova (Czechy) 4255

6. Sloane Stephens (USA) 3943

7. Jelina Switolina (Ukraina) 3850

8. Karolina Pliskova (Czechy) 3720

9. Kiki Bertens (Holandia) 3710

10. Aryna Sabalenka (Białoruś) 3145

69. Agnieszka Radwańska (Polska) 778

81. Magda Linette (Polska) 718