Rankingi WTA. Agnieszka Radwańska spadła na 78. miejsce

Agnieszka Radwańska, która we wrześniu zakończyła już tegoroczne starty, spadła z 74. na 78. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Liderką zestawienia jest nadal Rumunka Simona Halep, która jest już pewna pozostania "jedynką" do końca sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Strączy analizuje porażkę Agnieszki Radwańskiej w US Open. Wideo Eurosport

Halep po raz drugi z rzędu zakończy rok jako pierwsza rakieta świata. Rumunka nie startowała jak na razie w październiku z powodu kontuzji pleców, która może ją wykluczyć z udziału m.in. w WTA Finals (21-28 października).

Reklama

"Nie trenowałam jak na razie na 100 procent, ale dziś czy jutro powinnam się do tego zbliżyć. Niedługo będę wiedzieć więcej. Lekarz powiedział mi, że nie grozi mi operacja, ale jeśli będę nadać grać, to jest ryzyko, że zmieni się to w długotrwały uraz. Nie chcę tego, więc muszę podjąć w najbliższych dniach dobrą decyzję. Na pewno na pierwszym miejscu postawię zdrowie. Jeśli nie będę w stanie zagrać teraz w Moskwie, to wątpię, bym zdołała wystąpić w Singapurze, bo zostało już niewiele czasu" - zaznaczyła pierwsza rakieta świata.

W rankingu tuż za nią wciąż plasują się dwie zawodniczki polskiego pochodzenia - Dunka Caroline Wozniacki i Niemka Angelique Kerber. W czołowej "10" doszło do niewielkich zmian - piąta obecnie Czeszka Karolina Pliszkova zamieniła się lokatami z szóstą Ukrainką Jeliną Switoliną.

Druga na liście Polka - Magda Linette - spadła o jedną pozycję i jest 84. Magdalena Fręch zachowała 138. miejsce, a Iga Świątek poprawiła się o jedno i jest 176.

O 36 pozycji poprawiła się w porównaniu z poprzednim notowaniem Dajana Jastremska. 18-letnia Ukrainka po niedzielnym triumfie w Hongkongu awansowała na 66. miejsce.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni uczestniczki WTA Finals, na prowadzeniu także jest Halep, przed Kerber i Wozniacki. Znanych jest już sześć zawodniczek, które zakwalifikowały się do kończącego sezon turnieju masters. Poza trzema wymienionymi są to: Japonka Naomi Osaka, Czeszka Petra Kvitova oraz Amerykanka Sloane Stephens. Do obsadzenia są jeszcze dwa miejsca, o które walczą Switolina, Pliszkova i Holenderka Kiki Bertens. Dwie ostatnie w tym tygodniu wystąpią w Moskwie.

W rankingu "Road to Singapore" Radwańska zajmuje 72. miejsce, a Linette 79.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 15 października:

1. (1.) Simona Halep (Rumunia) 7421 pkt

2. (2.) Caroline Wozniacki (Dania) 6461

3. (3.) Angelique Kerber (Niemcy) 5400

4. (4.) Naomi Osaka (Japonia) 4740

5. (6.) Karolina Pliszkova (Czechy) 4465

6. (5.) Jelina Switolina (Ukraina) 4350

7. (7.) Petra Kvitova (Czechy) 4255

8. (8.) Sloane Stephens (USA) 4022

9. (9.) Julia Goerges (Niemcy) 3785

10. (10.) Kiki Bertens (Holandia) 3740

...

78. (74.) Agnieszka Radwańska (Polska) 778

84. (83.) Magda Linette (Polska) 733

138.(138.) Magdalena Fręch (Polska) 430

176.(177.) Iga Świątek (Polska) 328

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Simona Halep (Rumunia) 6921 pkt

2. Angelique Kerber (Niemcy) 5375

3. Caroline Wozniacki (Dania) 5086

4. Naomi Osaka (Japonia) 4740

5. Petra Kvitova (Czechy) 4255

6. Sloane Stephens (USA) 3943

7. Jelina Switolina (Ukraina) 3850

8. Karolina Pliszkova (Czechy) 3840

9. Kiki Bertens (Holandia) 3710

10. Aryna Sabalenka (Białoruś) 3145

...

72. Agnieszka Radwańska (Polska) 778

79. Magda Linette (Polska) 733