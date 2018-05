Roland Garros. Agnieszka Radwańska nie zagra w Paryżu

Agnieszka Radwańska z powodu kłopotów zdrowotnych nie zagra w rozpoczynającym się 27 maja wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu - poinformował portal sport.pl, cytując męża i drugiego trenera tenisistki Dawida Celta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Radwańska: Zawsze coś boli. Wideo TV Interia

"Mogę powiedzieć na 100 procent, że Agnieszka nie zagra w Paryżu" - powiedział Celt.

Reklama

Byłyby to pierwsze od Wimbledonu w 2006 roku zawody wielkoszlemowe, które opuściłaby zajmująca 28. miejsce w światowym rankingu Radwańska. Od tego czasu zagrała w 47 kolejnych imprezach tej rangi. W Paryżu najlepiej spisała się w 2013 roku, kiedy dotarła do ćwierćfinału.

29-letnia tenisistka ostatni mecz rozegrała 24 kwietnia, kiedy skreczowała w spotkaniu pierwszej rundy w Stambule z Chorwatką Donną Vekić.

Później z powodu kłopotów z plecami wycofała się z turnieju w Madrycie, do którego wcześniej była zgłoszona.

Jeszcze w kwietniu Celt liczył na to, że Radwańska w Paryżu wystąpi. "Mamy nadzieję, że do czasu turnieju w Paryżu Agnieszka się wykuruje i wszystko będzie ok. Będziemy robić wszystko, żeby w stolicy Francji zagrała" - mówił wówczas.

Kłopoty zdrowotne mocniej zaczęły doskwierać Polce w poprzednim sezonie. Kilka infekcji wirusowych, kontuzje i słabsze wyniki sprawiły, że pogorszyły się jej notowania w rankingu WTA. W tym sezonie też jak na razie nie zanotowała sukcesu. Jedynym przebłyskiem było marcowe zwycięstwo nad liderką światowej listy Rumunką Simoną Halep w trzeciej rundzie turnieju w Miami, ale przegrała tam w kolejnym etapie. Po powrocie z Florydy okazało się, że zmagała się tam z kolejną infekcją.