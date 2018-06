Turniej WTA w Eastbourne. Agnieszka Radwańska przegrała z Aryną Sabalenką w półfinale

Agnieszka Radwańska (31. WTA) nie zagra po raz trzeci w karierze w finale turnieju WTA w Eastbourne. W piątkowym półfinale przegrała z Aryną Sabalenką (45. WTA) 3:6, 6:1, 3:6. W meczu o tytuł Białorusinka zagra z lepszą z pary Caroline Wozniacki – Angelique Kerber.

Występ Radwańskiej w Eastbourne do ostatniej chwili nie był pewny. Przed tygodniem z powodów zdrowotnych wycofała się z imprezy WTA Tour na Majorce. Jasne było, że priorytetem krakowianki jest Wimbledon i w kontekście Wielkiego Szlema nie mogło być mowy o jakimkolwiek ryzyku. Ostatecznie jednak "Isia" w Nature Valley International zagrała i z pewnością tego nie żałuje. W tym roku dotarła tu bowiem do półfinału, a w tej fazie turnieju cyklu WTA nie była od 10 miesięcy.

W pierwszym secie Radwańska przegrała wszystkie swoje gemy serwisowe. Do stanu 3:3 też udawało jej się przełamywać rywalkę, ale końcówka należała do Sabalenki. Ofensywnie usposobiona Białorusinka uderzała piłkę z ogromną mocą i z całkiem dobrą skutecznością. 25 uderzeń wygrywających, przy 17 niewymuszonych błędach, oznaczało jej zwycięstwo w secie po 43 minutach. W tym momencie Agnieszka miała na swoim koncie cztery winnery i cztery niewymuszone błędy.

W drugiej partii sytuacja się odwróciła. Tym razem to Sabalenka nie wygrała swojego gema serwisowego, a "Isia" od 0:1 była górą w sześciu kolejnych gemach. W tej fazie meczu potężnie zbudowana 20-latka z Mińska seryjnie popełniała niewymuszone błędy.

W trzecim secie do stanu 2:2 górą były serwujące. Jako pierwsza breaka zanotowała Radwańska, by przy 3:2 prowadzić w szóstym gemie 40:0. Ogromnej zaliczki nie zdołała jednak wykorzystać. Za chwilę Białorusinka doprowadziła do remisu, by w kolejnym gemie od stanu 0:40 obronić swoje podanie. Szósty i siódmy gem były punktami zwrotnymi w tym meczu, po których pasywna Polka już się nie pozbierała. Od tego momentu krakowianka nie wywalczyła już choćby gema.

W trwającym godzinę i 57 minut meczu "Isia" zanotował ledwie 47-proc. skuteczność wygranych wymian po swoim pierwszym serwisie.

Dla Sabalenki będzie to trzeci finał cyklu WTA w karierze. W październiku 2017 roku przegrała w Tienczynie w trzech setach z Marią Szarapową, a w kwietniu tego roku lepsza w dwóch setach w Lugano była od niej Elise Mertens.