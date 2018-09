Turniej WTA w Seulu: Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy

Agnieszka Radwańska pokonała Amerykankę Bethanie Mattek-Sands 6:4, 7:5 w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Kolejną rywalką Polki będzie lepsza z pary Irina-Camelia Begu (Rumunia, 7) - Mona Barthel (Niemcy).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żegnaj, Nowy Jorku. Porażka Agnieszki Radwańskiej. Wideo Eurosport

Radwańska nie ma ostatnio dobrej passy. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego szybko odpada z turniejów i ma to przełożenie na jej miejsce w światowym rankingu. Krakowianka jest obecnie na 60. miejscu. W tym sezonie Radwańska wystąpi jeszcze w dwóch turniejach - w Seulu i w Pekinie.



Start w Korei Południowej Polka rozpoczęła od zwycięstwa, choć nie przyszło jej to łatwo. Mattek-Sands dzielnie stawiała opór, ale w decydujących momentach lepsza okazała się Radwańska.



Pierwszy set był wyrównany i obie tenisistki zanotowały przełamania. Od stanu 4:4 inicjatywa należała do Radwańskiej, która zakończyła seta znakomitym returnem wzdłuż linii.



W trzecim gemie drugiej partii Mattek-Sands wykorzystała break-pointa obejmując prowadzenie 2:1. Polka szybko odrobiła stratę (3:3). Potem przed szansą na przełamanie na 5:3 stanęła Radwańska. Rywalka jednak wybrnęła z opresji. Następnym gem padł łupem Mattek-Sands mimo że krakowianka prowadziła już 40:15. Radwańska nie poddała się, wyrównała na 5:5, a potem już nie dała rywalce szans. Mecz zakończyła przy podaniu Mattek-Sands.

Agnieszka Radwańska (Polska) - Bethanie Mattek-Sands (USA) 6:4, 7:5