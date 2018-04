Turniej WTA w Stambule. Radwańska skreczowała w pierwszej rundzie w meczu z Vekić

Najlepsza polska tenisistka od ponad dziesięciu lat nieprzerwanie gra w profesjonalnym tourze. W poniedziałek na inaugurację turnieju WTA w Stambule Agnieszka Radwańska zrezygnowała z gry w drugim secie meczu z Donną Vekić.

Przegrywała wtedy 1:6, 0:2. Nasza zawodniczka zeszła z kortu z powodu kontuzji po raz pierwszy od 2012 roku. Krakowianka narzekała na ból pleców.

Dla 29-letniej zawodniczki to był pierwszy w tym sezonie mecz na mączce.

Wiadomo, że lubiąca nawierzchnie szybkie Polka, nie przepada za grą na dużo wolniejszej ziemi. Tak naprawdę nigdy nie osiągała na niej sukcesów.

Teraz w Stambule została rozstawiona z numerem trzecim i w pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Donną Vekić.

Od początku starcie nie układało się po myśli krakowianki. W inauguracyjnej odsłonie tylko raz była w stanie utrzymać podanie. Widać było, że jej forma jest daleka od najlepszej. Obroniła jeszcze dwie piłki setowe, ale w nieco ponad pół godziny przegrała tę partię 1:6.

W przerwie między odsłonami na korcie pojawił się drugi trener i sparingpartner Radwańskiej, a więc jej mąż Dawid Celt. Jego rady nic nie pomogły.

Agnieszka od razu straciła podanie, a za chwilę przegrywała już 0:2.

Wtedy na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Nasza tenisistka zgłosiła, że ma problem z bólem pleców. Po kilku minutach zabiegów i masaży zrezygnowała z dalszej walki.

Krecz to dla Radwańskiej coś zupełnie wyjątkowego. W przeszłości tylko cztery razy musiała po nim schodzić z kortu. Tak było w Rzymie w 2007 roku w pojedynku z Shahar Peer z Izraela, w 2009 w New Haven, gdy grała z Francuzką Virginie Razzano. Potem taka sytuacja zdarzyła się w spotkaniu z Karoliną Woźniacką z Danii w 2010 roku w Tokio oraz w 2012 roku z Białorusinką Olgą Goworcową, także w New Haven.

Kolejnym startem zaplanowanym przez Polkę jest ten w Madrycie. Na razie nie wiadomo, czy Radwańska w nim wystąpi.

Następnie czeka ją start w Rolandzie Garrosie.

Donna Vekić (Chorwacja) - Agnieszka Radwańska (Polska, 3) 6:1, 2:0 i krecz Radwańskiej.

