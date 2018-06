WTA Eastbourne. Aryna Sabałenka chwali grę Agnieszki Radwańskiej

Młoda Białorusinka to jak na razie największa niespodzianka imprezy w Eastbourne. Aryna Sabałenka pokonała po niesamowitej końcówce rozstawioną z dwójką Czeszkę Karolinę Pliszkovą 6:3, 2:6, 7:6(5). Teraz spotka się z wracającą do formy po kontuzji Agnieszką Radwańską. - To będzie na pewno trudny pojedynek – stwierdziła 20-latka.

Białorusinka w czwartek po raz pierwszy w karierze wygrała z zawodniczką czołowej dziesiątki rankingu WTA. Przed turniejem w Anglii zajmowała 45. miejsce. Teraz sporo awansuje.

- Po spotkaniu z Karoliną pomyślałam sobie: jak ja to zrobiłam? Przegrywałam w trzecim secie już 1:4. Byłam już bez szans, bo moja gra kompletnie umarła. Powiedziałem sobie, że i tak jestem szczęśliwa, gdyż to dobry start na trawie – mówiła Sabałenka.

- Na tej nawierzchni rywalizacja z Pliszkovą jest bardzo trudna, bo ona świetnie serwuje. Miałam wielkie problemy przy jej gemach, gdy podawała. Próbowałam tylko przebijać piłkę i potem biec. Tak naprawdę to nie wiem, jak to się stało, że jednak zwyciężyłam w tym pojedynku. Gdy tak wysoko przegrywałam przyszedł do mnie trener i powiedział mi, że jeśli ma odpaść, to niech to zrobię w dobrym stylu. Chodziło o to, abym walczyła. Przypomniał mi, że tak naprawdę tracę tylko jedno przełamanie. Popełniałam do tego momentu wiele błędów. Potem to się zmieniło – dodała triumfatorka.

Teraz pierwszy raz w życiu zmierzy się z Radwańską. Polka w 2008 triumfowała w tej imprezie, a w czwartek w bardzo dobrym stylu wyeliminowała turniejową "piątkę", a więc Jelenę Ostapenko z Łotwy.

- Nigdy nie grałam z Polką. Jej gra jest bardzo, bardzo trudna, bo ona dobrze biega po korcie i umie czytać grę rywalki. Lubi także zmusić przeciwniczkę do biegania. To będzie trudny pojedynek – powiedziała Sabałenka.

Ten mecz odbędzie się w piątek o godz. 12.

