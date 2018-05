41. Polaków stanęło na szczycie Mount Everest

Po wielu nieudanych i często tragicznych wyprawach 29 maja 1953 r. na Mount Everest wspięli się jako pierwsi Nowozelandczyk Edmund Hillary i Szerpa Tenzing Norgay. Pierwszą osobą z Polski była Wanda Rutkiewicz, a później szczyt zdobyło jeszcze jej 40 rodaków.

Zdjęcie Krzysztof Wielicki /AFP



Ostatnią z Polaków, którzy stanęli na wierzchołku najwyższej góry Ziemi (8848 m), jest 34-letnia Bogumiła Raulin. Zdobyła ją 22 maja i została się najmłodszą Polką zdobywczynią Korony Ziemi (najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów).



"To była trudna i wymagająca góra, która gdzieś w środku mnie zmieniła..." - napisała Raulin na portalu społecznościowym.



Rutkiewicz zdobyła Everest 16 października 1978 roku jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta w świecie. W tym samym dniu został Karol Wojtyła został wybrany papieżem.



Po wejściu na szczyt powiedziała: "Poczułam dziwny ucisk w okolicach żołądka. Bałam się, że spadnę i nikt tego nie zauważy. Nagle zabrakło mi powietrza. Zerwałam z twarzy maskę tlenową... W tamtej chwili nic nie mogło mnie powstrzymać. Człowieka stać na znacznie więcej niż sam sądzi. Stałam w najwyższym punkcie Ziemi. Byłam taka szczęśliwa... Gdy się rozejrzałam wokół, wydawało mi się, że widzę zakrzywienie kuli ziemskiej. Najwięcej znaczyło dla mnie to, że jako pierwsza osoba z Polski weszłam na Everest - i to w tym samym dniu, w którym Karol Wojtyła został papieżem. Ale nie chodzi tylko o mnie. Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że każdemu może się udać to, co sobie postanowi".



Polskie wejścia na Mount Everest (8848 metrów):