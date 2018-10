Baja Portalegre 500. Piąte miejsce Giemzy, szóste Tomiczka

Wysokie tempo oraz mocno wyeksploatowana i trudna trasa – takie warunki przywitały motocyklistów ORLEN Team na Baja Portalegre 500. Po pierwszym dniu Maciej Giemza zajmował piąte miejsce w klasyfikacji M2, jedno miejsce niżej plasował się Adam Tomiczek.

Zdjęcie Adam Tomiczek /Eurosport

Rywalizacja na trasie Baja Portalegre 500 rozpoczęła się w piątek. Na starcie ostatniego tegorocznego startu stawili się motocykliści ORLEN Team Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Pierwszy dzień portugalskiego rajdu upłynął pod znakiem wysokiego tempa, które dyktowali miejscowi zawodnicy. Mimo tego Polacy zajęli dobre piąte i szóste miejsce w klasyfikacji M2.

– Za nami 5 kilometrów prologu i 105 kilometrów odcinka. Odcinka niesamowicie szybkiego, pokonanego zaledwie w godzinę i dwanaście minut. Na trasie zdarzają się niebezpieczne momenty, bo nie mamy roadbooków. Staramy się jechać ostrożnie, by nie złapać kontuzji – cały czas z tyłu głowy jest styczniowy Dakar. Skupiamy się przede wszystkim na solidnym treningu przed Peru – mówił Giemza.

Niemal identyczny czas co dwukrotny zdobywca Pucharu Świata juniorów uzyskał jego kolega z zespołu. –Dzisiejszy odcinek był szybki i niebezpieczny, musieliśmy się mierzyć z mocno wyeksploatowaną trasą i wysokim tempem narzuconym przez konkurentów. Miejscami musieliśmy jechać bardzo zachowawczo, by spokojnie dojechać do mety, co na szczęście się udało. W sobotę spróbuję podkręcić tempo, ale najważniejsze, by spokojnie pokonać cały 360-kilometrowy odcinek - zapowiadał kolejny dzień walki Tomiczek.