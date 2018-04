Eurosport 1 liderem oglądalności kanałów sportowych

Eurosport 1 był najpopularniejszym kanałem sportowym w pierwszym kwartale 2018 roku zarówno w grupie komercyjnej, jak i wśród ogółu widowni. Oglądalność stacji wzrosła rok do roku o 9% w grupie A4+, a w porównaniu do ostatniego kwartału 2017 roku była ponad dwukrotnie wyższa.

W grupie A16-49 kanał osiągnął średni rating na poziomie 0,07, a więc ponad dwa razy wyższy niż kolejna stacja w zestawieniu.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku największa popularnością w Eurosporcie 1 cieszyły się oczywiście Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018 oraz zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, biegach narciarskich, biathlonie czy narciarstwie alpejskim, ale nie zabrakło również transmisji przyciągających kibiców innych dyscyplin. W ofercie kanału były także mecze Lotto Ekstraklasy i Ligi Europy, wyłączne relacje z pierwszego wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open, jak również start sezonu kolarskiego, w tym sukces Michała Kwiatkowskiego w Tirreno-Adriatico. Wszystkie te wydarzenia przyciągnęły przed ekrany średnio 62 tys. widzów (A4+), a przynajmniej minutę transmisji śledziło ponad 10,5 mln osób.

Od stycznia do marca trzy transmisje zgromadziły średnio ponadmilionową publiczność. Największym zainteresowaniem cieszyły się transmitowane wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Player kwalifikacje do konkursów skoków w Trondheim (14.03) i Vikersund (16.03), które przyciągnęły przed ekrany średnio blisko 1,2 miliona widzów, a w szczytowym momencie aż 1,6 mln, co stanowi najlepszy wynik stacji w tym roku. Najważniejszą imprezą sezonu były jednak Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018, które Eurosport pokazał w bezprecedensowy sposób, oferując blisko 4000 godzin transmisji, w tym 900 godzin na żywo na wszystkich platformach. Pod względem oglądalności bezkonkurencyjne były skoki narciarskie. Najwięcej widzów – średnio ponad milion – śledziło konkurs na normalnej skoczni rozegrany 10 lutego.

– Pozycja lidera wśród kanałów sportowych w Polsce jest dla nas powodem do dumy. Każdą transmisją i programem staramy się odpłacić widzom za zaufanie, dając im możliwość przeżywania wielkich sportowych emocji i słuchania eksperckiego, profesjonalnego komentarza. W tym roku po raz pierwszy w takiej skali transmitowaliśmy Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które wraz z kwalifikacjami i konkursami skoków narciarskich oraz innymi dyscyplinami przyciągnęły miliony kibiców przed telewizory. Cały czas rozwijamy naszą ofertę i szukamy kolejnych rozwiązań, dzięki którym Eurosport 1 będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla widzów. Przed nami kolejne emocjonujące miesiące i godziny transmisji m.in kolarstwa, tenisa, piłki nożnej i lekkoatletyki na najwyższym poziomie – powiedział Adam Widomski, Dyrektor Eurosportu.

