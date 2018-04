Faworyci zostali mistrzami Polski Sprawnych Razem

W niedzielę, 29 kwietnia, w Łomiankach zakończyły się 22. Mistrzostwa Polski w pływaniu Sprawni Razem. Impreza, w której udział wzięło 77 zawodników, wyłoniła reprezentantów na nadchodzące zawody międzynarodowe. Na Mistrzostwa Europy INAS w Paryżu pojadą: Angelika Koniecko, Gabriela Michałowska, Mateusz Bujek i Jakub Kowalczyk - tegoroczni multimedaliści MP w pływaniu.

Zdjęcie Sprawni Razem /From Official Website

Podczas dwudniowych Mistrzostw Polski w pływaniu Sprawni Razem, które odbyły się w nowoczesnej pływalni Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach, w pięknej rywalizacji starli się aktualni reprezentanci kraju i pretendenci. W konkurencjach dla kobiet walka toczyła się między dwoma najlepszymi zawodniczkami. W stylu grzbietowym bezkonkurencyjna była Angelika Koniecko, a stylem dowolnym trzykrotne mistrzostwo kraju wywalczyła Gabriela Michałowska. Poza naszymi reprezentantkami dobrze zaprezentowała się Natalia Kułaczkowska z woj. lubelskiego. Wśród panów rywalizacja była już dużo bardziej wyrównana.

Najwyższe miejsca zajęli kadrowicze Mateusz Bujek i Jakub Kowalczyk. Podzielili oni między siebie większość konkurencji. Mateusz wygrał na 50 m stylem dowolnym (0:29,49) i 100 (1:10,87) m stylem grzbietowym. Natomiast Jakub na 50 m (0:34,63) stylem grzbietowym i 100 (1:10,98) i 200 (2:27,02) m stylem dowolnym. Niewiele słabsze czasy uzyskali: Jakub Sobota - srebrny medalista na 100m stylem grzbietowym i dowolnym oraz Wojciech Kolebski i Krystian Lefeld.

Podczas 22. edycji mistrzostw Polski w pływaniu Sprawni Razem po raz pierwszy odbyła się osobna rywalizacja osób z zespołem Downa. W tej konkurencji na wyróżnienie zasługują Agnieszka Kociołek z woj. małopolskiego, która zdobyła mistrzostwo Polski na 50 m stylem grzbietowym i dowolnym oraz zawodniczka sekcji pływackiej Mazowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego Sprawni Razem Zofia Dzięcioł, mistrzyni Polski na 50 i 100 m stylem klasycznym. Wśród panów bardzo dobre wyniki osiągnęli Paweł Obszański i Lipka Michał (woj. lubelskie). W trakcie niedzielnej dekoracji wręczono również Puchar Burmistrza Łomianek, który powędrował do woj. wielkopolskiego za sztafetę mieszaną 4x50m stylem dowolnym.

Mistrzostwa Polski przyniosły zawodnikom nie tylko medale, ale też zaszczyt, jakim jest powołanie do kadry narodowej. Spośród startujących wyłoniono kolejnych zawodników do szkolenia centralnego. Najwyższy poziom zaprezentowali Jakub Sobota (woj. mazowieckie) i Krystian Lefeld (woj. lubelskie).

- Bardzo cieszy mnie stale rosnąca liczba uczestników i poprawiający się poziom tych zawodów - mówił Łukasz Głasek, organizator mistrzostw Polski w pływaniu.

- W perspektywie kilku ostatnich lat zawodnicy regularnie osiągają coraz lepsze rezultaty, co świadczy o tym, że ich trenerzy bardzo poważnie podchodzą do treningu, widząc w pływaniu szansę na stypendia ministerialne i lepsze życie dla swoich podopiecznych. Chcąc zdobyć medal na mistrzostwach Polski zawodnicy muszą pływać przynajmniej 5-6 razy w tygodniu. Dla słabszych zawodników start w mistrzostwach jest nagrodą za całoroczną pracę i motywacją do dalszych treningów - dodał trener kadry narodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym celem weekendowej imprezy było rozwijanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych oraz upowszechnienie pływania, jako jednej z form rekreacji. Organizatorem mistrzostw Polski w pływaniu był Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, który wspiera młodych sportowców niepełnosprawnych intelektualnie.