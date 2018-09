John Higgins pierwszym finalistą w Kantonie

Szkocki 43-latek w dobrym stylu wyeliminował reprezentanta gospodarzy Lyu Haotiana w walce o finał Evergrande China Championship. John Higgins pokonał 20-latka 6:3. W spotkaniu o zwycięstwo w tym rankingowym turnieju w Kantonie zmierzy się z liderem klasyfikacji Anglii Markiem Selbym albo Zhao Xintong z Chin.

Higgins prowadził 5:1, ale przeciwnik miał niezłą okazję na powrót.

- Warunki do gry tego dnia były naprawdę wspaniałe. Wcześniej w ciągu tygodnia nie było tak dobrze. To, co się działo na stole bardziej pasowało mnie niż Lyu. On bardzo mocno uderzał bile, bo stół słabo reagował. Jeśli rywal zagrałby tak samo jak w ćwierćfinale, to byłoby mi naprawdę trudno. Na szczęście dla mnie, on nie miał dobrego dnia i nie grał najlepiej, jak potrafi. Nie wiem, jak awansowałem do finału, ale oczywiście jestem zachwycony – powiedział Higgins.

- Lyu miał szansę, aby zbliżyć się do mnie na dystans 5:4, ale ja zrobiłem dobrego brejka i to byłaby najmilsza dla mnie sprawa w tym pojedynku. W finale prawdopodobnie przeciwko Markowi Selby’emu nie będę faworytem, jeśli nadal będę tak grał – dodał szkocki snookerzysta, który w finale turnieju rankingowego wystąpi po raz 49.

- Spudłowałem kilka bil na początku i miałem problemy, aby dobrze pozycjonować. To było ważne. Muszę się uczyć od czołowych zawodników, takich jak Higgins. Oni potrafią zostać w meczu i nawet w trudnych momentach potrafią odwrócić losy spotkania – stwierdził Haotian.

Zwycięzca finału zarobi 150 tysięcy funtów.

Turniej można oglądać w Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.