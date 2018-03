Kacper Kłos wicemistrzem Europy. Adrian Zieliński komentuje

W piątek Kacper Kłos zdobył srebrny medal w dwuboju w kat. do 85 kilogramów podczas mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w Bukareszcie. Zawodnik Tarpana Mrocza przez wiele lat w jednym klubie trenował razem z mistrzem olimpijskim z Londynu. - Nie jestem zaskoczony jego występem - mówi eurosport.interia.pl Adrian Zieliński.

- Przed rozpoczęciem rywalizacji znałem listy startowe i wiedziałem, że są realne szanse na medal - komentuje Zieliński, które największe sukcesy odnosił właśnie w kategorii do 85 kilogramów. W Londynie podniósł w dwuboju 385 kilogramów. Teraz nie tylko 20-letni Kłos (342), ale także nowy mistrz, jego rówieśnik Gruzin Rewaz Dawitadze (353 kg) nawet nie byli blisko tego wyniku.

- Czy Kacper może się kiedyś zbliżyć do moich rezultatów? Trudne pytanie. Jest młodym zawodnikiem i wróżę mu przyszłość w wyższej kategorii wagowej. Bez wątpienia ma talent do dźwigania, a rekordy życiowe dużo większe niż to, co pokazał w Bukareszcie. Z tego, co wiem, przez cały okres przygotowań do mistrzostw doskwierała mu kontuzja biodra. Jestem przekonany, ze stać go na dużo więcej - dodaje Zieliński, który trenował razem z Kłosem od momentu, gdy ten miał 12 lat.

- W Rumuni obserwowaliśmy w tej kategorii poziom niższy niż w poprzednich latach. Kiedyś, wynik osiągnięty przez Kacpra dawał gwarancję dobrego miejsca, ale w grupie B. Ale takie mamy teraz czasy w podnoszeniu ciężarów, a nie inne - powiedział.

- Jeśli chodzi o polskie ciężary, to Kłos nie jest jedynym dobrze rokującym. Mamy bardzo dużo młodych zdolnych zawodników i zawodniczek. Musimy im tylko dać czas, a będziemy odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej - nie ma wątpliwości mistrz świata z 2010 roku z Antalyi.

