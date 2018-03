Kacper Kłos wicemistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów w kat. 85 kg

Mamy kolejny medal na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Bukareszcie! Startujący w kategorii do 85 kilogramów Kacper Kłos zajął drugie miejsce w dwuboju. Cieszył się też ze srebra w rwaniu i brązu w podrzucie. Bezkonkurencyjny był gruziński 19-latek Revaz Davitadze. Krzysztof Zwarycz zajął szóste miejsce.

Kłos był tego dnia w znakomitej formie. Pierwsze podejście w rwaniu na 148 kg wziął bez żadnych problemów. W podejściu drugim utrzymał 151 kg, za trzecim podejściem wziął się za 153 kilogramów, z czym też sobie poradził. Polak mógł być w znakomitym nastroju, gdyż na półmetku zawodów zajmował drugie miejsce.

Przegrywał jedynie z fenomenalnym, 19-letnim Gruzinem Revazem Davitadze, który wręcz demolował wszystkich rywali. Bez większych problemów wyrwał kolejno 156, 160 i 163 kilogramy i nie pozostawił żadnych wątpliwości, do kogo tego dnia należała stolica Rumunii.

Debiutujący na wielkiej imprezie 19-latek nie zatracił świetnej formy także w podrzucie. Też czuł się świetnie, spalił tylko ostatnią próbę na 191 kg. Ale nie miało to żadnego znaczenia, gdyż wcześniej poradził sobie ze 186 i 189 kilogramami.

W walce z Davitadze nie miał jednak żadnych szans. Najmłodszy ze startujących tego dnia sztangistów w ostatnim rzucie poradził sobie ze 190 kilogramami, dzięki czemu w piątek cieszył się z aż trzech złotych medali, głównego w dwuboju i dwóch małych w oddzielnych kategoriach.

W piątek startował też Krzysztof Zwarycz, który w pierwszym podejściu rwania lekką ręką zaliczył 150 kg, w drugim dołożył kolejne trzy kilogramy, ale niestety za pierwszym i drugim razem tego ciężaru nie podniósł. Nie pomagały nawet zmiany taktyki, przez co na półmetku zajmował miejsce piąte. W drugiej odsłonie rywalizacji podrzucił tylko 182 kilogramy i to by było na tyle. Sztangi ważące 187 i 190 były dla niego za ciężkie, tym samym w podrzucie był szósty. To samo miejsce zajął też w dwuboju.

Podium po pasjonującej walce uzupełnił Brandon Vautard. Francuz niespodziewanie w ostatniej próbie rzucił 191 kg, przez co w ogólnej rywalizacji wyprzedził Słowaka Karola Samkę, a w tej kategorii podkradł Kłosowi srebro.

Kłos wywalczył 175. medal dla Polski w ME, a 66. srebrny.

Wyniki w kat. 85 kg:

1. Rewaz Dawitadze (Gruzja) 353 kg (163+190)

2. Kacper Kłos (Polska) 342 (153+189)

3. Brandon Vautard (Francja) 335 (144+191)

4. Karol Samko (Słowacja) 334 (145+189)

5. Tom Schwarzbach (Niemcy) 333 (148+185)

6. Krzysztof Zwarycz (Polska) 332 (150+182)