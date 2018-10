Kajakarz Aleksiej Korowaszkow zdyskwalifikowany na cztery lata za doping

Rosyjski kajakarz Aleksiej Korowaszkow, brązowy medalista olimpijski z Londynu 2012, został zdyskwalifikowany na cztery lata za stosowanie dopingu - taką karę nałożyła na niego międzynarodowa federacja (ICF).

Nazwisko urodzonego 1 kwietnia 1992 roku sportowca trafiło do raportu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) po tym, jak przyłapano go na stosowaniu EPO w 2016 roku. Nie będzie mógł startować do września 2021.

Korowaszkow to mistrz świata z Szeged z 2011 roku w C-2 na 1000 m, a także zdobywca złotego medalu i srebrnego medalu ME w tej samej konkurencji.



Medal w Londynie zdobył w parze z Ilją Pierwuchinem.