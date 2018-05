Kajetan Kajetanowicz wystartuje w cyklu WRC

Spełniają się długo wyczekiwane marzenia polskich kibiców rajdowych. Wspierany przez wieloletnich partnerów Kajetan Kajetanowicz zainauguruje swój program w Rajdowych Mistrzostwach Świata (WRC) podczas zbliżającego się Rajdu Sardynii.

Zimowa przerwa między sezonami poświęcona była treningowi i skrupulatnym przygotowaniom Kajetanowicza do startów. Choć praca nad umożliwieniem przejścia do WRC trwała sporo czasu, dziś możemy powiedzieć: udało się! Oczekiwanie na decyzje przeplatane było wizytami Kajetanowicza na pierwszych trzech rundach cyklu. Wyjazdy te pozwoliły zebrać kolejne, bardzo cenne informacje.

- Każdy z poprzednich sezonów był wielkim wyzwaniem, jednak starty w mistrzostwach świata można zdefiniować kumulacją emocji do pełna. Wiem, że wielu kibiców oczekiwało na tę informację, podobnie jak ja. Dziękuję im za cierpliwość i zaufanie. Wierzę, że będą dalej obserwować rozwój sytuacji z zaciśniętymi kciukami - mówi trzykrotny rajdowy mistrz Europy, który reprezentować będzie barwy Lotos Rally Team.

- Staję przed wysoko zawieszoną poprzeczką do pokonania, jednak z fantastycznym dopingiem polskich fanów można z powodzeniem walczyć o najlepsze wyniki. Przed naszym zespołem nowy sprawdzian. Do pokonania mamy nieznane i nowe odcinki specjalne, na których czeka nas rywalizacja z doświadczonymi oraz fenomenalnymi konkurentami, ale jak zawsze jesteśmy gotowi podejmować coraz większe wyzwania - zaznacza ustronianin, który pojedzie Fordem Fiestą R5.

- Kontynuuję współpracę z M-Sport Poland, co bardzo mnie cieszy, ponieważ wiem, jak wiele serca wkładają w nasze starty. Dziękuję Grupie Lotos, Delphi Technologies i Driving Experience – partnerom, którzy po raz kolejny zaufali i docenili nasze wyniki, nie tylko sportowe. To ich wsparcie spowodowało, że długo oczekiwany krok do świata WRC stał się w końcu rzeczywistością - mówi Kajetan Kajetanowicz, rekordzista cyklu rozgrywanego na Starym Kontynencie.



- Kajetan wygrał w Polsce i Europie wszystko to, co było do wygrania i to wielokrotnie. Teraz robimy wspólnie krok dalej i sięgamy po więcej. To mistrz kierownicy, który nie boi się trudnych wyzwań. Cieszymy się, że to właśnie on będzie nadal reprezentował naszą markę w tym niezwykłym, dynamicznym i wymagającym sporcie - podkreśla Mateusz Aleksander Bonca, p.o. Prezesa Zarządu Grupy Lotos S.A.

Tegoroczny kalendarz startów Kajetanowicza składać się będzie z minimum czterech rund Rajdowych Mistrzostw Świata. Wkrótce zapadnie decyzja dotycząca pilota, który utworzy załogę z najszybszym kierowcą w Europie.

Cykl Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) rozgrywany jest od 1973 roku. Jego tegoroczna edycja składa się z trzynastu rund, wśród których są takie rajdy, jak najstarszy na świecie Monte Carlo, egzotyczna Australia czy powracająca po przerwie Turcja. Każde z zawodów to około 350 kilometrów zaciętej walki na odcinkach specjalnych. Co ważne, dzięki innowacyjnej aplikacji stworzonej przez organizatorów cyklu (WRC Plus), od tego roku po raz pierwszy można śledzić filmową relację na żywo z rajdu od startu do mety.