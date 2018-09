Kto wygra MP w match racingu w Szczecinie?

Już w najbliższy weekend, w dniach 21-23 września, odbędą się w Szczecinie Otwarte Mistrzostwa Polski w match racingu. Na starcie najważniejszych regatach sezonu meczowego w Polsce stanie 11 załóg, w tym praktycznie cała krajowa czołówka oraz czterech bardzo mocnych zawodników z zagranicy.

Zdjęcie Mistrzostwa polski w match racingu /Other Agency

Tegoroczna edycja, tak samo jak poprzednia ma formułę otwartą, dlatego na starcie, poza Polakami pojawią się również zawodnicy z Holandii, Danii, Szwecji oraz Irlandii.



Krajowa stawka będzie w tym roku bardzo mocna, na czele z wracającym do regat meczowych sześciokrotnym mistrzem Polski w match racingu Przemysławem Tarnackim, zwycięzcą tegorocznego Sopot Match Race po rocznej przerwie w ściganiu.

Reklama

Na starcie nie zabraknie także obrońcy mistrzowskiego tytułu Rafała Sawickiego oraz dwukrotnego mistrza z lat 2007 i 2015 Marka Stańczyka. Stawką aktualnych lub byłych Mistrzów Polski uzupełniają Patryk Zbroja, najwyżej sklasyfikowany polski sternik w rankingu Pucharu Świata, Łukasz Wosiński, do niedawna sternik z czołowej 10 rankingu, Szymon Jabłkowski zwycięzca tegorocznego sezonu Ekstraklasy czy zeszłoroczny meczowy wicemistrz Polski Szymon Szymik.

Skład zawodników pokazuje, że walka będzie na pewno bardzo zacięta i żeglarskich emocji na wodzie nie zabraknie.

- Od wielu wielu lat na wodzie w jednych regatach nie widzieliśmy praktycznie wszystkich najbardziej utytułowanych Polaków. Oczywiście brakuje Karola Jabłońskiego, ale Karol zaprzestał regularnych startów w Pucharze Świata już wiele lat temu. Klasyczne już pojedynki Tarnacki – Stańczyk, które były okrasa każdych regat powrócą tym razem w Szczecinie. A poza tą dwójką mamy jeszcze 5 bardzo mocnych Polaków z których każdy może wygrać te regaty. Zdecydują detale, dyspozycja dnia czy po prostu więcej szczęścia, bo wytypowanie zwycięzcy jest trudne” – ocenia Maciek Cylupa, organizator i arbiter regat. „Jeśli do tej stawki dołączymy 4 mocnych zawodników z zagranicy, to mamy gwarancję doskonałego ścigania na najwyższym poziomie. Warto przyjechać do Centrum Żeglarskiego aby poobserwować co się będzie działo.



Stawkę zawodników uzupełniają Holender Jelmer van Beek, Duńczyk Felix Jacobsen, Szwed Victor Abenius oraz Irlandczyk Philip Bendon.

Przypomnijmy, że regaty meczowe polegają na serii wyścigów każdy z każdym. Zwycięzca każdego wyścigu zdobywa punkt, przegrany dostaje 0. Te załogi które zgromadzą najwięcej zwycięstw/punktów awansują do rundy finałowej. Planowanych jest rozegranie około 60 krótkich wyścigów/meczów eliminacyjnych 1 na 1, a po nich finały dla najlepszych 4 załóg. Nad sprawnych przebiegiem regat czuwać będzie 5 sędziów i 6 arbitrów sędziujących wyścigi na wodzie i rozpatrujących protesty natychmiast nakładając kary zwrotu w przypadku przekroczenia przepisów.

Regaty odbędą się w bezpośredniej bliskości brzegu na jeziorze Dąbie przy Centrum Żeglarskim, umożliwiając kibicom i spacerowiczom obserwowanie zmagań jak na stadionie. Start w piątek ok godz. 11.

Organizatorem regat są Fundacja Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego - Polish Match Tour i MT Partners. Bazą regat jest Centrum Żeglarskie przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie nad jeziorem Dąbie.

Partnerami głównymi regat są Miasto Szczecin, TT-Line Polska, Pomorze Zachodnie, North East Marina Szczecin i D.A.D – Texet Polska.

Partnerami regat są AVA Marine, Harken, Teknos - Oliva, Bryt Sails i wodoaktywni.com.

Więcej informacji na stronie www.polishmatch.pl i fanpage na FB.