Łochowska mistrzynią Europy: Teraz ten ciężar ważył o wiele więcej

Nie było mocnych na polską sztangistkę w rywalizacji do 53 kilogramów podczas mistrzostw Europy w Bukareszcie. Joanna Łochowska w przekonującym stylu zdobyła trzy złote medale, w rwaniu, podrzucie oraz w dwuboju. Nasza 29-letnia zawodniczka we wtorek obroniła tytuł wywalczony rok temu w Splicie.

Łochowska łącznie podniosła 196 kilogramów. W rwaniu uzyskała 88, a w podrzucie 108 kilogramów. Rywalki nie były w stanie jej zagrozić.

- Oczywiście jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że udało mi się obronić mistrzostwo Europy sprzed roku ze Splitu. Cieszę się, że wytrzymałam ten ciężar w podrzucie, bo naprawdę ważył on chyba jeszcze więcej niż wcześniej – powiedziała Eurosportowi Łochowska.

- Jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie za dwa lat to przygotowuje się do nich małymi krokami. Najpierw oczywiście najważniejsze będą kwalifikacje. To będzie taki pierwszy moment, kiedy muszę mieć odpowiednią formę. Dlatego najpierw skupimy się, aby wywalczyć bilet do wyjazdu do Tokio. Dopiero potem będziemy pracować nad najwyższą dyspozycją na same zmagania w Japonii – dodała dwukrotna już mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów.

Łochowska we wtorek wywalczyła 39 medal, w tym dziesiąty złoty dla Polski w historii czempionatu Starego Kontynentu.

