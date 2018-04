Maciej Dreszer wraca do GT4 i mierzy w zwycięstwo

Maciej Dreszer po bardzo udanym sezonie 2016 wraca w tym roku do rywalizacji w europejskiej serii wyścigów GT4. Młody i utalentowany kierowca w ostatniej chwili dołączył do zespołu Felbermayr–Reiter i zasiądzie za kierownicą KTM X-Bow GT4 przygotowanego przez Reiter Engineering. Tarnowianin odbył testy na Monzie i w najbliższy weekend wystartuje na belgijskim torze Zolder.

Zdjęcie Maciej Dreszer /From Official Website

Maciek Dreszer ma już za sobą udane starty w GT4 European Series. W 2016 roku, w zespole z Norwegiem Madsem Siljehaugem, wywalczył wicemistrzostwo w klasyfikacji kierowców. W tym sezonie wraca do rywalizacji i nie ukrywa, że ma apetyt na mistrzostwo serii. Nowym partnerem Polaka będzie Austriak Gottfried Pilz. Obaj mają już za sobą przedsezonowe testy na włoskim torze Monza. Wspólne próby pozwoliły zbalansować ustawianie samochodu na potrzeby obu kierowców, a uzyskiwane czasy okrążeń pokazały bardzo zbliżony poziom umiejętności, co jest szczególnie ważne w wyścigach zespołowych.

Reklama

Bardzo się cieszę, że w tym sezonie będę mógł rywalizować ponownie w serii GT4. Wprawdzie mój kalendarz startów będzie bardzo napięty, ale już wiem, że jest to do pogodzenia z wyścigami w NASCAR Whelen Euro Series. Jeśli chodzi o oczekiwania, to nie będę ukrywał, że moim celem jest walka o mistrzostwo. – zapowiada Maciek Dreszer i dodaje: Mam duży sentyment do tej serii i bardzo dobrze wspominam mój pierwszy sezon. Przede wszystkim cenię GT4 za wysoki poziom zaawansowania technologicznego samochodów i sprzęt, który współpracuje z kierowcą. To jest zupełnie inna jazda niż w samochodach NASCAR. Jest to też swego rodzaju przedsionek mocniejszej serii GT3. Liczę, że uda mi się pokazać z jak najlepszej strony na tle bardzo silnej konkurencji i zrobić kolejny krok w rozwoju mojej kariery kierowcy wyścigowego.

W nadchodzącym sezonie Dreszer pojedzie samochodem KTM X-Bow GT4 w najnowszej specyfikacji. Za przygotowanie pojazdu odpowiada doświadczony zespół Reiter Engineering – fabryczny team KTM, z którym Maciek udanie współpracował już w 2016 roku.

Z przyjemnością powitaliśmy ponownie Maćka w naszym zespole na nadchodzący sezon GT4 European Series. Z nim za kierownicą naszego KTM X-bow GT4 mieliśmy kilka naprawdę dobrych wyścigów w 2016 roku, w tym dwa wygrane. W tym sezonie dołączy on do Gottfrieda Pilza w samochodzie Felbermayr KTM GT4. Dzięki połączeniu umiejętności obu kierowców i możliwości naszego samochodu wiem, że możemy spodziewać się kontynuacji zwycięskiej passy w 2018 roku! – zapowiada Hans Reiter, CEO Reiter Engineering.

Kalendarz GT4 Europen Series w 2018 roku to sześć rund, z których pierwsza odbędzie się na belgijskim torze Zolder już w najbliższy weekend, 6–8 kwietnia. Na pętli o długości 4,004 km zmierzą się 44 samochody największych marek sportowych: Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ginetta, KTM, McLaren, Mercedes-AMG i Porsche. Następne rundy odbędą się na torach w Wielkiej Brytanii (Brands Hatch), Włoszech (Misano), Belgii (Spa Francorchamps) i na Węgrzech (Hungaroring). Finałowe wyścigi zostaną rozegrane w połowie września na słynnym niemieckim torze Nürburgring.

Dreszer to 22-letni kierowca wyścigowy, który mimo młodego wieku ma już na koncie wiele sukcesów. Rywalizację rozpoczął jako 16-latek, debiutując w KIA Lotos Race. W 2014 roku zdobył I miejsce w Pucharze Toyoty GT86 Cup na torze Nürburgring, stając się najmłodszym zwycięzcą w historii tych wyścigów. Rok później wygrał BMW M235i Racing Cup, zdobył też II miejsce w mistrzostwach świata 24H Endurance Series i III miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Belgii. Podobnie rok 2016 był dla Maćka pasmem sukcesów: I miejsce w ADAC Zurich 24h Rennen – Nürburgring, II miejsce w mistrzostwach Europy GT4 European Series oraz III miejsce w 12-godzinnym wyścigu w holenderskim Zandvoort. Sezon 2017 upłynął mu na startach w serii NASCAR, które ukończył na III miejscu w klasie Rookies. W roku 2018 będzie łączył starty w serii GT4 i w europejskiej edycji NASCAR.