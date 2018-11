Marc Marquez najlepszy w Malezji

Hiszpański motocyklista Marc Marquez (Honda), który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata, wygrał na torze Sepang wyścig o Grand Prix Malezji, 18. rundę mistrzostw świata.

Prowadzący przez prawie cały wyścig Włoch Valentino Rossi (Yamaha) w końcówce miał upadek i stracił szansę na zwycięstwo. Były mistrz świata od ponad roku nie wygrał wyścigu GP, po raz ostatni triumfował w 2017 roku w Holandii.

W Moto2 zwyciężył Włoch Luca Marini (Kalex), a tytuł zapewnił sobie jego rodak Francesco Bagnaia (Kalex), który na Sepang uplasował się na trzeciej pozycji.

Także w Moto3 w Melezji tytuł już zapewnił sobie Hiszpan Jorge Martin (Honda), który wygrał wyścig.

Ostatnia 19. runda mistrzostw świata - Grand Prix Walencji zostanie rozegrana 18 listopada na torze Ricardo Termo.

Wyniki GP Malezji:

MotoGP:

1. Marc Marquez (Hiszpania/Repsol Honda) 40.32,372

2. Alex Rins (Hiszpania/Suzuki) strata 1,898 s

3. Johann Zarco (Francja/Yamaha) 2,474

Klasyfikacja MŚ (po 18 z 19 wyścigów):

1. Marc Marquez (Hiszpania) 321 pkt - mistrz świata

2. Andrea Dovizioso (Włochy) 220

3. Valentino Rossi (Włochy) 195

Moto2:

1. Luca Marini (Włochy/Kalex) 38.25,689

2. Miguel Oliveira (Portugalia/KTM) strata 1,194 s

3. Francesco Bagnaia (Włochy/Kalex) 3,020

Klasyfikacja MŚ (po 18 z 19 wyścigów):

1. Francesco Bagnaia (Włochy) 304 pkt - mistrz świata

2. Miguel Oliveira (Portugalia) 272

3. Brad Binder (RPA) 201

Moto3:

1. Jorge Martin (Hiszpania/Honda) 38.34,799

2. Lorenzo Dalla Porta (Włochy/Honda) strata 3,556 s

3. Enea Bastianini (Włochy/Honda) 3,757

Klasyfikacja MŚ (po 18 z 19 wyścigów):

1. Jorge Martin (Hiszpania) 240 pkt - mistrz świata

2. Marco Bezzecchi (Włochy) 214

3. Fabio di Giannantonio (Włochy) 205