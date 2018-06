ME. Polskie szpadzistki zdobyły srebrny medal

Polskie szpadzistki zdobyły srebrny medal w turnieju drużynowym szermierczych mistrzostw Europy w Nowym Sadzie.

Zdjęcie Ewa Nelip /AFP

Biało-Czerwone walczyły w składzie: Ewa Nelip (UKS Żoliborz Warszawa), Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska (obie TS Wisła Kraków) i Barbara Rutz (KS Szpada Wrocław). Zmagania zaczęły od 1/8 finału i zwycięstwa nad ekipą Finlandii 45:34. W ćwierćfinale wygrały z Niemkami 45:36, a w półfinale pokonały Ukrainki 45:37.

Reklama

"Wszystkie mecze toczyły się pod dyktando naszych dziewczyn, które prowadziły praktycznie od początku do końca. Wszystkie wygrały pewnie" - powiedział PAP prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.

W finale rywalkami Polek były Francuzki. Pierwszą walkę wygrała Nelip, później górą były rywalki i w piątej rundzie ponownie ubiegłoroczna wicemistrzyni świata, zwyciężając 8:4 Coraline Vitalis, doprowadziła do remisu 24:24. Później ponownie bliżej sukcesu były "Trójkolorowe", a przed ostatnim pojedynkiem prowadziły 36:34.

Wtedy na planszy pojawiły się Nelip i Auriane Mallo, którą Polka wyeliminowała w turnieju indywidualnym. Przy stanie 40:40 obie zdecydowały, że rozstrzygną walkę w dodatkowej minucie. Francuzka wylosowała priorytet, co sprawiło, że to Nelip musiała ryzykować i atakować. Po jednej z takich akcji trafienie zadała Mallo i zapewniła swojemu zespołowi triumf.

"Przed mistrzostwami srebro wziąłbym w ciemno. Teraz oczywiście bardzo mi żal złota, choć na pewno jeszcze bardziej dziewczynom. Za miesiąc w mistrzostwach świata będzie okazja do rewanżu" - wspomniał szef PZS.

Zespół szpadzistek poprzednio stał na podium ME w 2010 roku w Lipsku, kiedy sięgnął po złoto. Przed rokiem w tym samym niemieckim mieście podopieczne trenera Bartłomieja Języka wywalczyły brąz mistrzostw świata.

Z Serbii polscy szermierze wrócą z czterema medalami - to wyrównanie osiągnięcia z Zagrzebia sprzed pięciu lat. Drużynowo brąz zdobyli floreciści, a indywidualnie trzecie miejsce zajęły szablistka Marta Puda i florecistka Martyna Synoradzka.

"Bardzo udany występ. Szpadzistki, z których dwie były w +ósemce+ indywidualnie, potwierdziły, że należą do ścisłej czołówki, która jednak w tej broni jest bardzo szeroka, więc o każdy sukces jest piekielnie trudno. Marta i Martyna zdobyły pierwsze medale wielkiej imprezy, co też warte jest podkreślenia. No i wreszcie floreciści, którzy zrobili świetny wynik, a trzeba zauważyć, że z wyjątkiem doświadczonego Leszka Rajskiego mamy najmłodszą drużynę spośród najlepszych sześciu-ośmiu" - podsumował start Polaków Konopka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Solidna dawka Wattsów. Wideo Eurosport

Wyniki:

szpada kobiet drużynowo



półfinały

Polska - Ukraina 45:37

Francja - Estonia 45:36

o brąz

Estonia - Ukraina 42:37



finał

Francja - Polska 41:40



Kolejność:

1. Francja

2. Polska

3. Estonia

4. Ukraina

5. Włochy

6. Rosja

7. Niemcy

8. Rumunia

szabla mężczyzn drużynowo



półfinały

Włochy - Niemcy 45:44

Węgry - Rumunia 45:37



o brąz

Niemcy - Rumunia 45:43

finał

Węgry - Włochy 45:33



Kolejność:

1. Węgry

2. Włochy

3. Niemcy

4. Rumunia

5. Rosja

6. Francja

7. Ukraina

8. Gruzja