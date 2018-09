ME w tenisie stołowym. Awans Badowskiego, w 2020 roku turniej w Polsce

Marek Badowski wygrał wszystkie mecze fazy grupowej i bezpośrednio awansował do turnieju głównego gry pojedynczej mistrzostw Europy w tenisie stołowym w Alicante. W środę zdecydowano także, że w 2020 roku impreza odbędzie się w Polsce.

"W czasie odbywającego się w hiszpańskim Alicante kongresu zarząd ETTU (Europejskiej Unii Tenisa Stołowego - PAP), po zapoznaniu się z ofertami państw zainteresowanych organizacją imprezy, podjął decyzję, o przyznaniu Polsce prawa do organizacji mistrzostw Europy w tenisie stołowym w 2020 roku" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Turniej odbędzie się na warszawskim Torwarze w dniach 15-20 września.

Na razie jednak walka o medale ME trwa w Alicante. Po zwycięstwach nad Hiszpanem Carlosem Caballero i Macedończykiem Filipem Mladenovskim we wtorek, Badowski pokonał także reprezentanta Włoch Niagola Stoyanova 4:3 (13:11, 12:10, 8:11, 3:11, 11:9, 8:11, 12:10) i zajął pierwszą lokatę w grupie 10. To oznacza, że ma pewne miejsce w 1. rundzie turnieju głównego.

W eliminacjach odpadli Tomasz Kotowski, Patryk Zatówka i Natalia Bajor.

Zatówka we wtorek wygrał z Hiszpanem Carlosem Franco i przegrał z Rosjaninem Aleksandrem Szybajewem, a w środowej trzeciej kolejce uległ Jordanowi Wykesowi 2:4 (7:11, 5:11, 9:11, 11:8, 11:8, 8:11). Zajął drugą lokatę w grupie 8. i musiał walczyć o awans do 1/32 finału w barażu. W nim poniósł kolejną porażkę - z Duńczykiem Andersem Lindem 0:4 (7:11, 15:17, 8:11, 8:11).

Kotowski pożegnał się z zawodami po dwóch porażkach w grupie 17., natomiast Bajor nie poradziła sobie w barażu z Greczynką Aikaterini Toliou - Polka przegrała 3:4 (11:3, 12:10, 7:11, 9:11, 10:12, 11:8, 8:11).

W tej konkurencji rozstawieni są Li Qian (nr 5.), Natalia Partyka (18.), Katarzyna Grzybowska-Franc (29.) i Jakub Dyjas (27.).

Kotowski i Bajor mieli też wziąć udział w rywalizacji deblistów z zagranicznymi partnerami. Jednak oboje walkowerem oddali swoje spotkania drugiej rundy eliminacji.

W grze podwójnej zaś rozstawiono Li Qian i Holenderkę Li Jie (5.), Partykę i Grzybowską-Franc (6.) oraz Badowskiego i Zatówkę (14.).

Wieczorem w środę odbyły się też mecze pierwszej rundy miksta. Badowski i Bajor przegrali z Serbem Aleksandarem Karakasevicem i Litwinką Rutą Paskauskiene 1:3 (3:11, 12:10, 3:11, 12:14), natomiast Dyjas i Partyka ulegli Włochom Stoyanovowi i Giorgii Piccolin 2:3 (11:3, 8:11, 6:11, 16:14, 10:12).

Wyniki meczów z udziałem Polaków w środowe popołudnie:

singiel mężczyzn, 3. kolejka:

Grupa 8: Jordan Wykes - Patryk Zatówka (Polska) 4:2 (11:7, 11:5, 11:9, 8:11, 8:11, 11:8) Grupa 10: Marek Badowski (Polska) - Niagol Stoyanov (Włochy) 4:3 (13:11, 12:10, 8:11,

3:11, 11:9, 8:11, 12:10) Grupa 17: Michael Maze (Dania) - Tomasz Kotowski (Polska) 4:1 (8:11, 11:4, 11:6, 11:7, 12:10)

runda wstępna gry pojedynczej mężczyzn:

Anders Lind (Dania) - Patryk Zatówka (Polska) 4:0 (11:7, 17:15, 11:8, 11:8)

runda wstępna gry pojedynczej kobiet:

Aikaterini Toliou (Grecja) - Natalia Bajor (Polska) 4:3 (3:11, 10:12, 11:7, 11:9, 12:10,

8:11, 11:8)

1. runda gry mieszanej:

Aleksandar Karakasevic, Ruta Paskauskiene (Serbia, Litwa) -

Marek Badowski, Natalia Bajor (Polska) 3:1 (11:3, 10:12, 11:3, 14:12)

Niagol Stoyanov, Giorgia Piccolin (oboje Włochy) -

Jakub Dyjas, Natalia Partyka (oboje Polska) 3:2 (3:11, 11:8, 11:6, 14:16, 12:10).

2. runda eliminacji gry podwójnej mężczyzn:

Ewout Oostwouder, Rajko Gommers (obaj Holandia) -

Tomasz Kotowski, Gleb Szamruk (Polska/Białoruś) walkower

2. runda eliminacji gry podwójnej kobiet:

Ilka Doval, Rebekka Carlsen (obie Norwegia) -

Natalia Bajor, Andrea Todorovic (Polska/Serbia) walkower