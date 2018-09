Minister Witold Bańka deklaruje wsparcie na zadaszenie toru kajakarskiego Kolna

Minister sportu Witold Bańka zapowiedział rządowe wsparcie na zadaszenie toru kajakarstwa górskiego Kolna w Krakowie. Kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tego miasta Małgorzata Wassermann dodała, że liczy na coraz lepszą współpracę dotyczącą rozwoju infrastruktury sportowej.

Zdjęcie Witold Bańka, minister sportu /Stefan Maszewski /East News

W piątek szef resortu sportu i turystyki odwiedził krakowski ośrodek Kolna, gdzie trwa Turniej Nadziei Olimpijskich w kajakarstwie górskim. Jak podkreślił, jest to "jedna z najbardziej medalodajnych dyscyplin sportu, w którą ministerstwo chce szczególnie inwestować".

- Chcielibyśmy zainspirować władze samorządowe do tego, żeby zainwestować w zadaszenie tego toru - byłby to jedyny taki obiekt w Europie, obiekt na którym trenowaliby nasi sportowcy, ale mogli też trenować sportowcy z całego świata - mówił Bańka podczas briefingu prasowego.

- Nam szczególnie zależy, aby taki obiekt powstał, żeby wzmacniać potencjał kajakarstwa górskiego w Polsce, byłby to obiekt innowacyjny, nowoczesny, na miarę XXI wieku. Jesteśmy gotowi, aby taki obiekt dofinansować i wesprzeć finansowo, aby on powstał - zadeklarował.

Jak przypomniał szef resortu sportu, w latach 2016-2018 rząd przeznaczył na rozwój infrastruktury sportowej w województwie małopolskim ponad 236 mln zł. Dzięki tym środkom - mówił Bańka - wybudowano lub zmodernizowano 411 obiektów sportowych, od małych stref aktywności, po boiska i stadiony piłkarskie.

- Sport jest niezwykle ważną dziedziną, w którą rząd premiera Mateusza Morawieckiego chce szczególnie inwestować - zaznaczył Bańka.

Uczestnicząca w spotkaniu kandydatka zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann wyraziła zadowolenie z dotychczasowych działań resortu i zapowiedziała, że "liczy na coraz większe nakłady".

- Ośrodek Kolna to szczególne miejsce dla Krakowa - przepiękne miejsce jeśli chodzi o usytuowanie i miejsce, w którym wielu krakowian może realizować swoje pasje, zarówno amatorsko jak i zawodowo - oceniła.

Według niej zadaszenie tego ośrodka to jedno z istotniejszych zadań, jakie stoją przed władzami miasta. - Mogę zapewnić, że wszystkie formy sportu i cala infrastruktura sportowa to będzie coś, co będzie bardzo leżeć mi na sercu - zapewniła.