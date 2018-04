Mistrzostwa świata w snookerze od soboty tylko w Eurosporcie

Od 21 kwietnia do 7 maja oczy wszystkich kibiców snookera będą zwrócone na angielskie Sheffield, gdzie w Crucible Theatre, prawdziwej świątyni tego sportu, rozegrane zostaną mistrzostwa świata. Tytułu broni Mark Selby, który wygrał trzy z czterech ostatnich edycji najważniejszego turnieju roku, wśród faworytów są także m.in. Judd Trump, John Higgins i Ronnie O’Sullivan. Transmisje w Eurosporcie.

Mistrzostwa świata to najważniejsze wydarzenie w snookerowym kalendarzu. Trwający 17 dni turniej nieprzerwanie od 1977 roku rozgrywany jest w Crucible Theatre w angielskim Sheffield. - Crucible Theatre to wyjątkowe miejsce, nieporównywalne z jakimkolwiek, w którym rywalizujemy - podkreślił Ronnie O'Sullivan, jedna z największych gwiazd snookera i ambasador Eurosportu.

Agresywnie grający Anglik to pięciokrotny mistrz świata, niewątpliwa ikona tej dyscypliny. Ostatni tytuł zdobył w 2013 roku. Po bardzo dobrym sezonie uznawany jest za jednego z faworytów, ale sam tonuje nastroje. - Bez wątpienia stać mnie na zwycięstwo, ale jest bardzo wielu zawodników, którzy mogą wygrać: Mark Selby, John Higgins, Mark Williams, Ding Junhui… Snooker jest teraz otwarty, czołówka wyrównana i po mistrzostwo świata może sięgnąć któryś z siedmiu, ośmiu, a może nawet dziesięciu zawodników - analizował "The Rocket".

W Crucible Theatre wystąpi 32 zawodników i niestety nie będzie wśród nich Polaków. W kwalifikacjach do turnieju głównego wystąpiło dwóch. Kacper Filipiak przegrał w pierwszej rundzie, natomiast Adam Stefanów pokonał jednego rywala, co do tej pory nie udało się żadnemu Polakowi. W drugiej rundzie lepszy okazał się jednak Thepchaiya Un-Nooh z Tajlandii.

Transmisje mistrzostw świata w snookerze z Crucible Theater codziennie od 21 kwietnia do 7 maja w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze. Mecze komentować będą m.in. Rafał Jewtuch i Przemysław Kruk. Na antenach telewizyjnych oraz w Eurosport Playerze widzowie obejrzą ponad 150 godzin transmisji na żywo z Sheffield. Dodatkowe materiały wideo, w tym najważniejsze momenty dnia i wywiady z gwiazdami snookera dostępne będą na stronie eurosport.interia.pl oraz w aplikacji mobilnej Eurosportu.