MotoGP. Pedrosa osiągnął wyścigową pełnoletność i mówi pas

Hiszpański motocyklista Dani Pedrosa na konferencji prasowej potwierdził zakończenie kariery. Aktualny sezon będzie ostatnim w kategorii MotoGP. - To była trudna decyzja - przyznał weteran podczas GP Niemiec.

O zamiarze zakończenia kariery przez Daniego Pedrosę spekulowano od dłuższego czasu, szczególnie od momentu, gdy okazało się, że w następnym sezonie w Repsol Honda nie będzie dla niego miejsca. Hiszpański zawodnik był wierny barwom japońskiego zespołu od 2006 roku, czyli od dołączenia do MotoGP.

Reklama

- W przyszłym roku nie będę rywalizował w MotoGP. To przemyślana decyzja, która zajęła mi dużo czasu. Była trudna, bo to sport, który kocham. Mimo wielu ofert i możliwości, by dalej się ścigać, nie czuję, że mogę dać z siebie tyle, co wcześniej. Mam teraz inne priorytety w życiu - powiedział Hiszpan na konferencji prasowej zwołanej podczas GP Niemiec na torze Sachsenring.

Miesiąc wcześniej jego zespół podpisał kontrakt z trzykrotnym mistrzem świata MotoGP Jorge Lorenzo z Ducati.

Kariera Pedrosy była naznaczona przez szereg kontuzji i związanymi z nimi operacjami. Od momentu debiutu w 2001 r. w serii 125cc Hiszpan związany był z japońskim producentem. Został mistrzem świata w tej klasie w 2003 r., a po tytuły w 250cc sięgał w 2004 i 2005 r. Ponadto, trzykrotnie zajmował drugie miejsce w MotoGP, wygrywając 31 wyścigów dla Hondy w najwyższej kategorii oraz 23 w niższych.

Zdjęcie Dani Pedrosa / SID

fira