Mundial 2018. Boniek do dziennikarzy: „Jedźcie” z nami równo! Jesteśmy przygotowani

- Jesteśmy przygotowani na waszą krytykę. Mocną i twardą. „Jedźcie” z nami równo! Im więcej „jedziecie”, tym lepsza jest reakcja. Jako piłkarz też to lubiłem – zwrócił się nieoczekiwanie do dziennikarzy Zbigniew Boniek na dzisiejszej konferencji prasowej w Soczi.

Tylko pamiętajcie - my to widzimy i zapamiętamy! - dodał pół żartem, pół serio.

Jak powiedział prezes PZPN, ma pełne zaufanie do zawodników z polskiej reprezentacji. - Gramy dalej! Wszystko w tej drużynie funkcjonuje dobrze. Jedyne, co nie funkcjonowało, to wczorajsza gra i wynik w meczu z Senegalem. Gdybyśmy wiedzieli dlaczego, to prawdopodobnie nie ryzykowalibyśmy popełnienia błędu w następnym spotkaniu - stwierdził Boniek.

RP, MB, RW z Rosji