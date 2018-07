Mundial 2018. Urugwaj – Francja. Cavani do kibiców: „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek”

Długo ważyły się losy Edinsona Cavaniego, ale jego występ przeciwko Francji okazał się ostatecznie niemożliwy. Mimo to, urugwajski napastnik skierował specjalne przesłanie do kibiców.

"Czujemy, że zawsze są z nami. Czujemy ich wsparcie każdym meczu. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Do boju, Celeste! Tylko Urugwaj!" - napisał Cavani na swoim koncie twitterowym, dodając do tego niemal minutowy filmik, na którym widać, jak kibice wspierają swoich zawodników.

Napastnik PSG był najlepszym zawodnikiem poprzedniego meczu z Portugalią, strzelił dwa gole, które dały awans, ale jednocześnie doznał kontuzji łydki i musiał wcześniej zejść z boiska.



Walka lekarzy o przywrócenie go do pełnej sprawności trwała przez kilka dni, ale ostatecznie zakończyła się porażką. Cavani usiadł wprawdzie na ławce rezerwowych, ale z przekazanych informacji, potwierdzonych przez FIFA, nie jest zdolny do gry.

RP