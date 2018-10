NFL. Minimalna porażka Seahawks, siedem punktów Janikowskiego

Sebastian Janikowski zdobył siedem punktów dla Seattle Seahawks w przegranym meczu u siebie z Los Angeles Rams 31:33 w lidze futbolu amerykańskiego NFL.

W pierwszej połowie zespół Seahawks prowadził 7:0 i 14:10, a wynik do przerwy (17:17) ustalił polski kicker (kopacz) po uderzeniu z 52 jardów (47,5 m). Drugą część znów lepiej zaczęli gospodarze i wygrywali 24:17, 31:24 i 31:30. Ostatecznie ulegli rywalom z Los Angeles dwoma punktami.

40-letni Janikowski zapisał na koncie również cztery punkty (komplet) z podwyższeń po przyłożeniach kolegów z drużyny.

Seahawks w tym sezonie dotychczas odnieśli dwa zwycięstwa i doznali trzech porażek. Rams triumfowali we wszystkich pięciu spotkaniach. Identyczny bilans w lidze mają tylko Kansas City Chiefs.

Pochodzący z Wałbrzycha Janikowski wcześniej przez 18 lat był zawodnikiem Oakland Raiders. Został wybrany w drafcie w 2000 roku. Jest klubowym liderem w liczbie rozegranych meczów (268) i zdobytych punktów (1799) oraz ligowym rekordzistą pod względem celnych uderzeń z odległości co najmniej 55 jardów (ok. 50,3 m). Ma na koncie aż 55 takich kopnięć. Najlepszy wynik to 63 jardy (57,6 m) w meczu z Denver w 2011 roku. W styczniu 2003 wystąpił w finale Super Bowl, przegranym przez Raiders z Tampa Bay Buccaneers 21:48.