O'Sullivan: Teraz traktuję wszystkie mecze jak pokazówki

Pięciokrotny mistrz świata znów pokazał wielką formę. Ronnie O’Sullivan w znakomitym stylu pokonał Ding Junhuia 6:3 i awansował do półfinału Players Championship. Anglik przegrywał 0:2, ale potem nie dał większych szans Chińczykowi. W walce o finał zagra z Neilem Robertstonem albo Juddem Trumpem.

Początek starcia nie był udany dla O’Sullivana. W pewnym momencie wydawało się, że będzie przegrywał 0:3. Odwrócił jednak losy trzeciego frejma po błędzie rywala. Potem wygrał jeszcze dwa następne i objął prowadzenie 3:2. Ding był jeszcze w stanie wyrównać, ale potem nie mógł już nic zrobić. Anglik zanotował dwa ponad 100-punktowe brejki.

- Jestem zadowolony z tego, jak zmieniłem grę po tym, jak przegrywałem 0:2. Zadecydowałem, że będą bardziej agresywny przy stole, tak jakbym grał w jakieś pokazówce. Chciałem atakować bez zważania na to, czy spudłuje. Kiedy jestem w najlepszej formie, właśnie tak postępuję. Takie podejście bardzo mi pomogło. Chciałem, aby Ding także grał znakomicie, bo to mnie dodatkowo nakręca i sprawia, że mecz jest na wysokim poziomie – opowiadał 42-latek.

Teraz jego rywalem będzie lepszy ze starcia Australijczyka Neila Robertsona i rodaka Ronniego, a więc Judda Trumpa.

- Mam zamiar potraktować kolejny pojedynek tak samo, jak pokazówkę. Rozpocznę ten mecz mocno i rozrzucę bile po stole. Zobaczymy, co się stanie. Nawet jeśli przegram, to nadal będę miał radość. To jest teraz dla mnie klucz. W ten sposób znajduję radość przy stole. To mnie dodatkowo motywuje i daje mi iskrę do gry - dodał O’Sullivan.

W czwartek bezpośrednie relacje z walijskiego Llandudno o godz. 13.45 w Eurosporcie 2, a o godz. 21 w Eurosporcie 1.