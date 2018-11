Odeszli w minionych 12 miesiącach w polskim sporcie

Irena Szewińska, Halina Aszkiełowicz-Wojno, Janusz Wójcik, Stanisław Terlecki, Tomasz Jędrzejak czy Tadeusz Kępka - oni odeszli w minionym roku. 1 listopada wspominamy tych, bez których polski sport już nigdy nie będzie taki sam.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Irena Szewińska nie żyje. Odeszła Pierwsza Dama polskiego sportu. Wideo Eurosport



LISTOPAD



20.11. W wieku 64 lat zmarł trener piłkarski Janusz Wójcik. W 1992 roku wywalczył z reprezentacją olimpijską wicemistrzostwo igrzysk w Barcelonie, a w latach 1997-99 prowadził kadrę narodową biało-czerwonych. Pracował też m.in. w Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Śląsku Wrocław i Widzewie Łódź, prowadził również reprezentację Syrii oraz olimpijski zespół Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od kilku lat miał problemy zdrowotne. Był jedną z barwniejszych postaci polskiego futbolu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Słynął z umiejętności mobilizowania swoich piłkarzy i głośnych, czasami kontrowersyjnych powiedzonek.



27.11. W wieku 62 lat zmarł były reprezentacyjny siatkarz, wicemistrz Europy z 1983 roku Piotr Koczan. Karierę rozpoczął w AZS Olsztyn. Z tym zespołem zdobył mistrzostwo Polski w 1978 roku, a dwa lata później został wicemistrzem kraju. Trzykrotnie stanął na najniższym stopniu podium MP (1982, 1983, 1985). Triumfował również w Pucharze Polski (1982). W drużynie narodowej rozegrał 59 spotkań, a największym sukcesem było wicemistrzostwo Starego Kontynentu w 1983 roku.



GRUDZIEŃ



05.12. W wieku 65 lat zmarł Marek Gonciarczyk, były bramkarz Hutnika Kraków i reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Z zespołem tym w latach 1979-81 trzykrotnie z rzędu wywalczył tytuł mistrza Polski będąc częścią świetnej drużyny prowadzonej przez trenera Boguchwała Fularę. 70-krotnie wystąpił w kadrze narodowej, uczestniczył w MŚ w 1981 roku. Po zakończeniu kariery przez wiele lat był nauczycielem i trenerem, a także wiceprezesem Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej.



28.12. W wieku 62 lat po długiej chorobie zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Stanisław Terlecki. W latach 1976-80 rozegrał 29 meczów w reprezentacji narodowej i zdobył siedem bramek. Z powodu kontuzji odniesionej krótko przed turniejem nie wziął udziału w mistrzostwach świata 1978 w Argentynie.



STYCZEŃ



01.01. W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Sąsara, który w latach 1978-88 był prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a ostatnio był jego prezesem honorowym. Od kilku lat stał na czele zarządu Fundacji Polska Siatkówka, która skupia się na niesieniu pomocy osobom związanym z tą dyscypliną sportu.



15.01. W wieku 53 lat zmarł były piłkarz Bogusław Cygan. W 1995 roku, w barwach Stali Mielec, został królem strzelców ekstraklasy, a przez wiele lat grał jako napastnik w Szombierkach Bytom, występował także w Górniku Zabrze, szwajcarskim Lausanne Sports i Śląsku Wrocław.



24.01. W wieku 73 lat zmarł znany trener piłkarski Lucjan Franczak. Pod jego kierunkiem Wisła Kraków w 1981 roku wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Słynął też z pracy z młodzieżą, był wychowawcą wielu znakomitych zawodników, jak: Adam Nawałka, Zdzisław Kapka, Krzysztof Budka, Leszek Lipka, Jan Jałocha, Andrzej Iwan czy Piotr Skrobowski. Pod jego wodzą "Biała Gwiazda" dwukrotnie w 1975 i 1976 roku wywalczyła mistrzostwo Polski juniorów.



26.01. W wieku 25 lat przegrał walkę z nowotworem i zmarł były reprezentant Polski w kajakarstwie górskim Kacper Gondek. Był związany z klubem Start Nowy Sącz, miał w dorobku m.in. wicemistrzostwo świata juniorów w konkurencji C-1 z 2010 roku i medale mistrzostw Polski wywalczone indywidualnie i drużynowo.



27.01. Zmarł były trener reprezentacji Polski siatkarzy Ryszard Kruk. Trener, który prowadził biało-czerwonych w 1993 roku, miał 70 lat. Biało-czerwoni pod wodzą tego szkoleniowca na uniwersjadzie w Buffalo wywalczyli srebrny medal, a na mistrzostwach Europy w Finlandii zajęli siódme miejsce. Przez wiele lat był związany z Chełmcem Wałbrzych.



28.01. W wieku 87 lat zmarł trener piłki ręcznej Edward Surdyka, twórca największych sukcesów żeńskiej drużyny Cracovii, z którą wywalczył 10 tytułów mistrza kraju, oraz selekcjoner kobiecej reprezentacji Polski w latach 1960-65. Był też trenerem męskiej drużyny Wawelu Kraków. Wcześniej był koszykarzem Cracovii i piłkarzem ręcznym TS Krowodrza.



LUTY



09.02. W wieku 85 lat zmarł brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Melbourne w 1956 roku w boksie w wadze piórkowej Henryk Władysław Niedźwiedzki. Dwukrotny olimpijczyk, a później szkoleniowiec, przygodę z pięściarstwem rozpoczął w wieku 16 lat w bydgoskim Związkowcu. W latach 1951-53 reprezentował barwy tamtejszej Brdy. Od 1953 roku aż do końca kariery zawodniczej boksował w CWKS Legii Warszawa.



18.02. W wieku 86 lat zmarł Tadeusz Kępka, trener i jeden z twórców potęgi słynnego lekkoatletycznego Wunderteamu. Specjalizował się w szkoleniu biegaczy długodystansowych, a współpracował m.in. ze Zdzisławem Krzyszkowiakiem. Jako swojego nauczyciela wskazywał Jana Mulaka. Był w gronie ósemki trenerów, którzy w 1966 roku wyjechali do Meksyku i na zaproszenie tamtejszego komitetu olimpijskiego zajmowali się przygotowaniami zawodników z tego kraju do igrzysk w 1968 roku. Po tej imprezie przedłużono z nim umowę. Wśród osiągnięć Kępki jako szkoleniowca zawodników z tego kraju można zaliczyć m.in. rekordy świata Arturo Barriosa (10 000 m) i Dionicia Cerona (półmaraton). Jego podopieczni zdobyli medale mistrzostw świata, medale imprez kontynentalnych oraz panamerykańskich.



MARZEC



23.03. W wieku 54 lat zmarł Henryk Wardach, były reprezentant Polski w koszykówce, dwukrotny mistrz kraju w barwach Zagłębia Sosnowiec (1985, 1986). W ekstraklasie rozegrał łącznie 17 sezonów, wystąpił w 557 meczach i zdobył 8160 punktów. Łącznie wywalczył sześć medali. W drużynie narodowej zagrał w 55 spotkaniach i zdobył 301 pkt.



MAJ



29.05. Zmarł Roman Paszkowski, wybitny radiowiec, sportowy sprawozdawca, komentator, znawca wielu dyscyplin sportu, szczególnie siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, futbolu i tenisa. Miał 97 lat. Przez wiele lat kierował redakcją sportową Polskiego Radia Katowice. To on komentował m.in. słynny mecz polskich siatkarzy o złoty medal igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku ze Związkiem Radzieckim (3:2). Był również wielokrotnym mistrzem świata dziennikarzy w tenisie. W latach 40. ubiegłego stulecia był koszykarzem Cracovii, AZS i Wisły Kraków.



CZERWIEC



05.06. W wieku 77 lat zmarł Manfred Matuszewski, były kolarski mistrz Polski, wybitny trener, wychowawca wielu czołowych zawodników. W latach 60. ubiegłego wieku z powodzeniem startował w wielu zawodach, m.in. w Tour de Pologne, a w 1964 roku został mistrzem kraju w wyścigu górskim. Był także medalistą na torze. Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako szkoleniowiec w dolnośląskich klubach, m.in. Piaście Nowa Ruda i RLKS Wrocław. Współpracował z trenerami kadry narodowej.



22.06. W wieku 71 lat zmarła brązowa medalistka olimpijska z Meksyku w siatkówce Halina Aszkiełowicz-Wojno. Była reprezentantka kraju, która występowała na pozycji środkowej, miała też w dorobku dwa medale mistrzostw Europy.



29.06. W wieku 72 lat zmarła Irena Szewińska, zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich - trzech złotych, dwóch srebrnych i dwóch brązowych. Była najwybitniejszą lekkoatletką w dziejach polskiego sportu i najbardziej utytułowanym polskim sportowcem. Ustanawiała rekordy Polski, Europy i świata w biegach na 100, 200, 400 metrów, w skoku w dal i sztafetach. W 1974 roku została uznana najlepszą sportsmenką globu. Po zakończeniu kariery kierowała PZLA, była wiceprezesem PKOl, a od 1998 roku członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Z początkiem 2014 roku przeszła chemioterapię, ponieważ wykryto u niej nowotwór, z którym walczyła już wcześniej.



LIPIEC



15.07. W wieku 88 lat zmarł Roman Korynt, były piłkarz reprezentacji Polski. W 1957 roku wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie w wygranym przez biało-czerwonych 2:1 słynnym meczu ze Związkiem Radzieckim. Grał w Gromie Gdynia, Gedanii, w czasie służby wojskowej (1950-1952) w OWKS Lublin i Legii Warszawa, ale najdłużej, od 1953 do 1968 roku, w Lechii Gdańsk.



16.07. W wieku 80 lat zmarł w Warszawie Jerzy Piskun, dwukrotny olimpijczyk i srebrny medalista mistrzostw Europy w koszykówce we Wrocławiu w 1963 roku. Jako reprezentant kraju ma udział także w innych sukcesach, jakie w latach 60. minionego wieku odniosła drużyna trenera Witolda Zagórskiego, m.in. brąz mistrzostw Europy w Moskwie (1965). W reprezentacji rozegrał w sumie 153 mecze, zdobywając 1525 pkt. Przez całą ligową karierę w kraju reprezentował Polonię Warszawa, z którą w 1959 roku zdobył mistrzostwo Polski.



18.07. W wieku 77 lat zmarł w Assevent (Francja) Czesław Malec, olimpijczyk z Meksyku (1968), dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy koszykarzy (1965, 1967), uczestnik mistrzostw świata w 1967 roku, jedynych, w których wystąpiła reprezentacja Polski, zajmując piąte miejsce. W drużynie narodowej rozegrał 125 spotkań i zdobył 602 punkty. Z zespołem Wisły Kraków trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju (1962, 1964, 1968).



SIERPIEŃ



07.08. W wieku 79 lat zmarł Zbigniew Rusek, były siatkarz reprezentacji Polski, brązowy medalista Uniwersjady w 1959 roku, a po zakończeniu kariery zawodniczej trener m.in. kadry Francji kobiet.



14.08. W wieku 39 lat zmarł żużlowiec Tomasz Jędrzejak, indywidualny mistrz Polski z 2012 roku, jeżdżący ostatnio w Stali Rzeszów. Karierę rozpoczynał w Ostrowie Wielkopolskim w miejscowej Iskrze. Wiele sezonów spędził w Betard Sparcie Wrocław. W 2003 roku wywalczył brązowy medal IMP.



24.08. W wieku 86 lat zmarł w Łodzi Robert Grzywocz, były trener i piłkarz, który w 1958 roku zdobył z miejscowym ŁKS mistrzostwo Polski. Był jednym z ostatnich żyjących zawodników tamtej drużyny. Występował w łódzkim zespole w latach 1957-58, czyli sezonie, w którym wywalczył swój pierwszy tytuł mistrza kraju i Puchar Polski. Miał duży wkład w oba sukcesy "Rycerzy Wiosny", zostając w 1958 r. laureatem plebiscytu "Złote Buty" redakcji "Sportu".



WRZESIEŃ



07.09. W wieku 80 lat zmarł Paweł Waloszek, żużlowy wicemistrz świata z 1970 roku, który ścigał się na torach przez 32 lata. Startował w latach 1954-85 w barwach Śląska Świętochłowice, Gwardii Katowice, Legii Gdańsk i angielskiego Leicester.