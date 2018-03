Piątka z Marusarzem. Kolejny bieg poświęcony gwiazdom sportu niepodległej

Piątka z Marusarzem to kolejny edukacyjny bieg cyklu Setka Stulecia, na który składa się 20 zawodów na dystansie 5 km poświęconych "gwiazdom sportu niepodległej". Start do biegu w środę o godz. 19:18 przy Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie.

Zdjęcie Kadr z Biegu Niepodległości w Warszawie /Fot. Tomasz Jastrzębowski/REPORTER /East News

W tym roku przypada 105. rocznica urodzin i 25. śmierci najwybitniejszego narciarza okresu międzywojennego - skoczka, dwuboisty i alpejczyka, czterokrotnego uczestnika igrzysk olimpijskich i siedmiokrotnego mistrzostw świata Stanisława Marusarza, zdobywcy srebrnego medalu na dużej skoczni w Lahti w 1938 roku.

Podczas II wojny światowej był kurierem tatrzańskim. Aresztowany w 1940 roku przez gestapo został skazany na karę śmierci. Na osiemnaście godzin przed rozstrzelaniem uciekł z więzienia na Montelupich w Krakowie i do końca wojny ukrywał się na Węgrzech.

"Udało mi się uciec tylko dzięki temu, że uprawiałem sport - opowiadał Marusarz, kurier tatrzański, podporucznik Armii Krajowej. - W sporcie stawiałem wszystko na jedną kartę, żeby wygrać i wygrywałem. Tutaj postawiłem na jedną kartę - wyskoczyć przez okno. Przeskoczyłem przez dwa ogrodzenia, tak jak na skoczni. Gdybym wcześniej nie uprawiał sportu na pewno bym nie przeżył".

"Dziadek" jak nazywano go w środowisku sportowym, do końca życia cieszył się wielką sympatią i uznaniem zarówno kibiców jak i sportowców. Zmarł na zawał serca w wieku 80 lat, 29 października 1993 roku, wygłaszając przemówienie na pogrzebie Wacława Felczaka - swojego dowódcy z czasów okupacji - na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem, osuwając się na ręce ambasadora Węgier w Polsce Akosa Engelmayera. Na tym to cmentarzu został później pochowany.

Podczas uroczystości pogrzebowych w szklanych drzwiach kościoła pw. Świętego Krzyża odbijała się Wielka Krokiew, nazwana potem jego imieniem.

Na rozpoczęty rok temu cykl Setka Stulecia składa się 20 biegów - wszystkie odbywają się na atestowanej trasie przy Centrum Olimpijskim i zawsze o tej samej porze - 19.18 dla podkreślenia roku, w którym Polska odzyskała niepodległość.

Pierwszym w tym roku biegiem była Piątka z Jędrzejowską, legendą przedwojennego tenisa. Po Piątce z Marusarzem następne zawody odbędą się 18 kwietnia - Piątka z Walasiewicz w 107. rocznicę urodzin lekkoatletki, jednej z największych gwiazd polskiego sportu i 16 maja - Piątka z Wajsówną (15 maja 1932 roku jako pierwsza kobieta na świecie przekroczyła 40 m w rzucie dyskiem, a 16 maja rekord jeszcze poprawiła).

Jak podkreślili organizatorzy, można brać udział zarówno w całym cyklu, jak i w wybranych biegach. Rejestracja - w Centrum Olimpijskim od godziny 18. Każdy uczestnik otrzymuje okolicznościowy numer startowy, medal i dyplom z podobizną Marusarza, przygotowany przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a ponadto upominki od Polskiego Związku Narciarskiego.