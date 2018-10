Polscy lekkoatleci z zespołem Downa na mundialu z Portugalii

W Funchal na Maderze rozpoczęły się World Championships Down Syndrome - Mistrzostwa Świata osób z zespołem Downa, w których Polskę reprezentuje pięciu zawodników. W tym gronie są medaliści XXV Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych intelektualnie, które odbyły się w czerwcu w Krakowie. W Portugalii rywalizują w konkurencjach lekkoatletycznych.

Zdjęcie poland down mistrzostwa /Eurosport

Skład reprezentacji na mistrzostwa osób z zespołem Downa tworzą trzy dziewczyny i dwóch chłopaków. Magdalena Dąbrowska i Zofia Dzięcioł to doświadczone, mimo młodego wieku (15 i 14 lat) lekkoatletki, które w zeszłym roku przywiozły złote i srebrne medale z mistrzostw Europy. W zmaganiach w Funchal będą startować w biegach na 100, 200, 400 i 800 m oraz w skoku w dal. W tych samych konkurencjach, w kategorii dla mężczyzn, zmierzą się Dominik Ulatowski oraz Mikołaj Woźniak. Chłopcy dodatkowo wystartują w triathlonie. Piąta w składzie reprezentacji - Zuzanna Szymańska stanie do rywalizacji w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i oszczepem oraz w triathlonie.

Reklama

Polscy reprezentanci to młodzi, obiecujący sportowcy w wieku od 14 do 22 lat. Na co dzień ćwiczą w sekcjach lekkoatletycznych Mazowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego Sprawni Razem oraz Fundacji SONI. Tam ich trenerami są Marcin Pawikowski i Paweł Różański. W ramach przygotowania do udziału w mistrzostwach, w sierpniu i wrześniu zawodnicy uczestniczyli w zintensyfikowanych cyklu treningowym oraz w obozie sportowym w Augustowie.

Ich udział w mistrzostwach jest możliwy dzięki wielu osobom, które złożyły się na koszty przygotowań i wyjazdu za pośrednictwem portalu zrzutka.pl oraz dzięki wsparciu Fundacji PZU, firmy SAE OiZ oraz firmy KAN Trademark, właściciela marki TATUUM.

Mistrzostwa świata osób z zespołem Downa trwają do 8 października 2018 r. Starty naszych zawodników rozpoczną się 4 października.