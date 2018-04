Polska trzykrotna medalistka olimpijska - Beata Mikołajczyk zawiesiła karierę

Trzykrotna medalistka olimpijska w kajakarstwie Beata Mikołajczyk zawiesiła karierę sportową. Zawodniczka UKS Kopernik Bydgoszcz poinformowała o tym w czwartek wieczorem na Facebooku.

"W tym sezonie nie zobaczycie mnie na torze kajakowym, no chyba, że jako kibica - to na pewno! Zawieszam karierę sportową. Nie, nie jestem w ciąży, choć bardzo byśmy tego chcieli. To się wydarzy, wierzę w to" - napisała.

W październiku ubiegłego roku Mikołajczyk wyszła za mąż za kajakarza Rafała Rosolskiego.



"Tokio 2020 - ta myśl tkwi w mojej głowie" - mówiła na kilka dni przed tą uroczystością. Zapowiedziała wtedy również, że w kolejnych zawodach będzie startowała jako Beata Rosolska.

Mikołajczyk zdobyła medale olimpijskie, startując w dwójce kajakowej na trzech kolejnych igrzyskach: srebrny w Pekinie z Anetą Konieczną oraz brązowe w Londynie i w Rio de Janeiro z Karoliną Nają.