Polski katamaran faworytem w prestiżowych regatach

W niedzielę rozpoczęły się na Karaibach prestiżowe regaty pod nazwą Antigua Sailing Week. Polskę reprezentuje załoga R-Six Team 6601, startująca na katamaranie HH66. Antigua Sailing Week to jedne z najważniejszych regat na świecie. Bierze w nich udział ponad 100 jachtów z 30 krajów. Regatom towarzyszą liczne imprezy kulturalne i festiwale. Dla mieszkańców wysp i turystów, jest to prawdziwe święto.

Zdjęcie R-Six Team /Eurosport

Przed rokiem R-Six Team zwyciężył w klasie Offshore Multihull, wygrywając aż 6 z 7 wyścigów. W tym roku także należy do grona kandydatów do zwycięstwa. Dodatkowo ambitna załoga stawia sobie za cel wygranie wszystkich wyścigów, czego nie dokonała jeszcze nigdy wcześniej żadna łódź. Pomysłodawcą i liderem projektu jest Robert Szustkowski – pasjonat, który ducha rywalizacji przeniósł z rajdów off road, m.in. ze słynnego Dakaru.

Reklama

- Żeglarstwo to podobnie jak rajdy sport zespołowy. Podczas regat, gdy czas na reakcje jest bardzo krótki, liczy się zgranie i wzajemne zaufanie załogi. R-Six Team, to mieszanka doświadczenia, młodości oraz pasji. Te trzy cechy stanowią o sile naszego zespołu – mówi Robert Szustkowski. - Żeglarstwo na wysokim poziomie to drogi sport. Dlatego bardzo chwalimy sobie współpracę z naszymi partnerami. Wizerunkowo żeglarstwo jest bardzo atrakcyjne dla sponsorów. Jest sportem czystym, ekologicznym i elitarnym. Uczy wielu cennych w życiu umiejętności, na przykład radzenia sobie w ekstremalnie trudnych warunkach.

Dosłownie kilka dni temu jacht R-Six Team zajął znakomite drugie miejsce w regatach Les Voiles de Saint-Barth. Sukces mógł być jeszcze większy, bo do pierwszego miejsca zabrakło bardzo niewiele. R-Six Team przegrał klasyfikację generalną przy tzw. remisie punktowym, a o drugim miejscu w decydującym wyścigu zadecydowało zaledwie 17 sekund!

R-SIX Team żyje nie tylko regatami. Podobnie jak przy innych projektach, tak i tym razem zespół podejmuje działania charytatywne. Wraz z Caritas Polska i fundacją Orimari, załoga przekaże lokalnej społeczności szkolnej wyposażenie pracowni komputerowej.

R-Six Team 6601 to załoga katamaranu HH66, w której skład wchodzą Robert Szustkowski, Jarek Kazberuk, Tomasz Januszewski, Jacek Wysocki, Albert Gryszczuk i Robert Janecki. W 2016 roku R-Six Team wygrał regaty Multihull Cup Regatta, a w 2017 zdobył puchar prestiżowych karaibskich zawodów Antigua Sailing Week.