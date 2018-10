Portugalski test dla Polaków przed Dakarem

Kilkuset konkurentów i pół tysiąca kilometrów do pokonania w tumanach kurzu – tak zapowiada się rajd Baja Portalegre 500 dla motocyklistów Orlen Teamu.

Tegoroczna edycja Baja Portalegre, która odbędzie się między 26 i 27 października, cieszy się dużym zainteresowaniem zawodników. Głównie dlatego, że stanowi bardzo dobry test dla dakarowców. Do rozpoczynającej się w piątek rywalizacji przystąpi ponad 400 załóg – wśród nich nie zabraknie Polaków z Maciejem Giemzą i Adamem Tomiczkiem na czele.

- Startujemy po raz pierwszy na tym bardzo mocno obsadzonym rajdzie. Zgłoszonych załóg jest niemal tyle, co zazwyczaj na Dakarze. Przypuszczamy, ze przez ten tłok będzie się mocno kurzyło. To ostatni start przed rajdem w Peru, potraktujemy go jak ważny trening, będziemy trzymać spokojne tempo, żeby nie narazić się na kontuzję – mówi Maciej Giemza, zawodnik Orlen Teamu, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata juniorów FIM w rajdach terenowych.

Giemza, podobnie jak jego kolega z zespołu Adam Tomiczek, wystąpi na Baja Portalegre na motocyklu KTM 450 EXC. - Mamy przed sobą ostatni start przed rywalizacją w Ameryce Południowej. Zawody w Portugalii są bardzo popularne, startują tu świetni zawodnicy, a to sprawia, że na pewno będzie bardzo ciekawie. Grunt to pojechać swoje i zdobyć kolejnych kilkaset kilometrów cennego doświadczenia – zauważa Tomiczek.

W Portugalii będą walczyć również kierowcy. Na linii startu nie pojawi się jednak Kuba Przygoński. Zdobywca Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych czas pozostający do Dakaru czas pozostawia treningom i rodzinie. Ostatnio na świat przyszła bowiem jego druga córka.