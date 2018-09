PŚ w tenisie stołowym - broniąca tytułu Zhu Yuling faworytką w Chengdu

Broniąca tytułu Chinka Zhu Yuling, jej rodaczka Ding Ning i Japonka Miu Hirano to faworytki rozpoczynającego się w piątek w Chengdu Pucharu Świata tenisistek stołowych. W ponad 20-letniej historii zawodów jedyną triumfatorką spoza Chin jest Hirano.

Lista uczestniczek została ustalona przed niedzielnym zwycięstwem Li Qian w mistrzostwach Europy w Alicante, dlatego reprezentantki Polski zabraknie w Chinach.

Rok temu w finale PŚ w kanadyjskiej miejscowości Markham Zhu Yuling pokonała inną chińską pingpongistkę Liu Shiwen 4:3. Tym razem tej zawodniczki, trzykrotnej triumfatorki PŚ (2012, 2013 i 2015 rok) zabraknie, a w składzie Chin zastąpi ją Ding Ning, mistrzyni olimpijska z Rio i trzykrotna mistrzyni świata (2011, 2015, 2017).

Zhu Yuling nie tylko broni tytułu, ale jest też liderką rankingu międzynarodowej federacji. Jej najlepszy wynik w MŚ to srebrny medal w 2017 roku.

Chinki zdominowały Puchar Świata, który rozgrywany jest od 1996 roku. Na liście triumfatorek są tylko zawodniczki z tego kraju i najlepsza przed dwoma laty Hirano.

Z Europejek drugie miejsce w 2012 roku zajęła Rumunka Elizabeta Samara, koleżanka klubowa Li Qian z KTS Enea Siarka Tarnobrzeg.

W Chengdu zagra siedem tenisistek reprezentujących europejskie kraje. Z ósemką rozstawiona jest Austriaczka mołdawskiego pochodzenia Sofia Polcanova, która w zakończonych w niedzielę ME stała na najniższym stopniu podium razem z Katarzyną Grzybowską-Franc, i nie musi rywalizować w fazie grupowej, a do walki przystąpi od 1/8 finału. Turniej potrwa do 30 września.