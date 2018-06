PŚ w wioślarstwie: Kolejne dwie polskie osady w finałach A w Belgradzie

Rywalizujący w dwójce podwójnej wagi lekkiej Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski awansowali do finału A wioślarskiego Pucharu Świata w Belgradzie. Miejsce w decydującym wyścigu zapewniła sobie też czwórka bez sterniczki. O podium powalczy łącznie pięć polskich osad.



Kowalski i Jankowski, którzy zajęli czwartą lokatę w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Sarasocie, pokonali w sobotę olimpijski dystans (2000 m) w 6.22,87, o niecałą sekundę ustępując Irlandczykom. Minimalnie lepszy od biało-czerwonych wynik mieli też startujący w drugim wyścigu Austriacy - 6.22,65. W finale A wystąpią również pary z Kanady, Szwajcarii i Belgii.



W rywalizacji kobiet w tej konkurencji Weronika Deresz i Joanna Dorociak przegrały w półfinale walkę z Brytyjkami o awans do najważniejszego wyścigu o 0,57 s. Zajęły czwarte miejsce, choć ich czas 7.03,17 był lepszy od rezultatu triumfatorek drugiego półfinału - Amerykanek.



Olga Michałkiewicz, Monika Sobieszek, Monika Chabel i Joanna Dittmann były drugie w sobotnim repasażu, co wystarczyło do zakwalifikowania się do finału A czwórek bez sterniczki. Ta osada, w składzie z Marią Wierzbowską zamiast Sobieszek, zdobyła srebrny medal MŚ na Florydzie.



W piątek miejsce w czołowej szóstce zapewniły sobie obie polskie czwórki podwójne: wicemistrzynie świata z Sarasoty Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann oraz Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Wiktor Chabel. O podium powalczy także męska ósemka, która nie musiała jednak uczestniczyć w przedbiegach, ponieważ w tej konkurencji do startu zgłoszono tylko siedem osad.



W finałach B, oprócz Deresz i Dorociak, wystąpią także Szymon Pośnik i Adam Wicenciak w dwójce podwójnej oraz siostry Anna i Maria Wierzbowskie w dwójce bez sterniczki. Katarzyna Wełna zajęła w nim trzecie miejsce w rywalizacji jedynek wagi lekkiej.



Męska czwórka bez sternika w składzie Łukasz Posyłajka, Adrian Pawłowski, Marcin Sobieraj i Marcin Brzeziński uplasowała się na drugiej pozycji w finale C, czyli 14. w całych zawodach.



Inaugurujące sezon Pucharu Świata regaty w Belgradzie potrwają do niedzieli.