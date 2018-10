Rajd Hiszpanii. Kajetanowicz i Szczepaniak pną się w górę

Kolejna udana pętla w wykonaniu trzykrotnego rajdowego mistrza Europy Kajetana Kajetanowicza. Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka kierowca ponownie notował czasy w czubie klasyfikacji, kończąc jeden z odcinków na czwartej pozycji tuż za kierowcami samochodów fabrycznych. Wysokie tempo pozwoliło załodze Lotos Rally Team awansować do czołowej szóstki WRC2.

Zdjęcie Spain Rally Kajetanowicz /From Official Website

Popołudniowa pętla złożona była z trzech odcinków specjalnych, mierzących łącznie ponad 72 kilometry. Kajetanowicz skutecznie realizował swój plan, rywalizując z bardziej doświadczonymi konkurentami, którzy na swoim koncie mają już starty w tych zawodach. Ustronianin pokazał jednak świetną dyspozycję i wysokie tempo, które pozwoliło na walkę z załogami fabrycznych zespołów Skody, Citroena, Volkswagena i Hyundaia.

Po siódmym odcinku specjalnym zakończył się dzisiejszy etap rajdu, rozgrywany w większości na nawierzchni szutrowej. Teraz mechanicy w godzinę i piętnaście minut będą zmieniać specyfikację samochodu na asfaltową. W WRC2 na czele jest duet Camilli / Veillas, którzy prowadzą nowego Volkswagena Polo GTI R5. Załoga LOTOS Rally Team awansowała o trzy pozycje i zajmuje teraz szóste miejsce.

- Za nami naprawdę dobry, szybki, szutrowy dzień. Szybko się też skończył, ale myślę, że w dobrym stylu. Na drugiej pętli mieliśmy już mniej problemów z hamulcami, w zasadzie tylko kosmetyczne. Auto naprawdę dało radę, my też. To bardzo duży pozytyw. Rywalizujemy z szybkimi chłopakami, naprawdę nieźli z nich harcerze. Mamy bardzo silny doping polskich kibiców, który czuję w środku samochodu. Jestem im za to wdzięczny! Jutrzejszy dzień będzie asfaltowy, w dodatku zapowiada się deszczowo. Może być równie szybki. Zobaczymy - komentuje kierowca Lotos Rally Team Kajetan Kajetanowicz.

Na sobotę organizator przygotował siedem asfaltowych odcinków specjalnych. Załogi rywalizować będą na dwóch przejazdach prób Savalla (14,12 km, godz. 8:23 i 13:28), Querol (21,26 km, godz. 9:08 i 14:10) oraz El Montmell (24,40 km, godz. 10:08 i 15:08). Dzień zakończy miejska próba o długości 2,24 km, wytyczona na plaży w Salou (godz. 17:00).

Rajd rozgrywany jest w dniach 25-28 października, a jego bazą jest nadmorskie Salou. Dla Kajetanowicza będzie to pierwszy w karierze start w tych zawodach. Aż 15 konkurentów w WRC2 startowało tu co najmniej raz, co z pewnością nie ułatwi zadania, czyli walki o jak najlepsze miejsce na mecie. Piątkowy etap stanowią próby szutrowe, natomiast sobota i niedziela to „oesy" po asfalcie.

RAJD HISZPANII 2018, KATEGORIA WRC2 - WYNIKI PO OS 7 (TOP 10):

1. Camilli / Veillas (Francja, VW Polo GTI R5) 1:38:23,9 s.

2. Rovanperä / Halttunen (Finlandia, Skoda Fabia R5) +11,8 s.

3. Solberg P. / Gulbæk (Norwegia, VW Polo GTI R5) +20,4 s.

4. Kopecký / Dresler (Czechy, Skoda Fabia R5) +21,1 s.

5. Solans / Martí (Hiszpania, Ford Fiesta R5) +42,0 s.

6. KAJETANOWICZ / SZCZEPANIAK (POLSKA, FORD FIESTA R5) +55,1 S.

7. Solberg H. / Minor-Petrasko (Norwegia, Skoda Fabia R5) +1:05,8 s.

8. Tempestini / Itu (Rumunia, Citroen C3 R5) +1:06,9 s.

9. Huttunen / Linnaketo (Finlandia, Hyundai i20 R5) +3:01,7 s.

10. Loubet / Landais (Francja, Hyundai i20 R5) +4:04,6 s.