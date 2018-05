Redaktor Roman Paszkowski nie żyje

Nie żyje Roman Paszkowski, wybitny radiowiec, sportowy sprawozdawca, komentator, znawca wielu dyscyplin sportu, szczególnie siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, futbolu i tenisa. W tym roku skończyłby 98 lat.

/AFP

O jego śmierci poinformowało Polskie Radio Katowice, którego szefem redakcji sportowej był przez wiele lat.

W latach 40. ubiegłego stulecia Paszkowski był koszykarzem Cracovii, AZS i Wisły Kraków. Potem współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia w Krakowie. W latach 1950-1954 pracował w Redakcji Sportowej Polskiego Radia w Szczecinie.



Od 1954 roku do emerytury, na którą przeszedł w 1980 roku, sprawozdawca, komentator i dziennikarz Radia Katowice.

Należał do najbardziej cenionych dziennikarzy i sprawozdawców sportowych Polskiego Radia. To on komentował, m.in. słynny mecz polskich siatkarzy o złoty medal igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku ze Związkiem Radzieckim (3:2).

Był również wielokrotnym mistrzem świata dziennikarzy w tenisie.