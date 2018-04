Sebastian Janikowski podpisał kontrakt z Seahawks

Po 17 latach spędzonych w Oakland Raiders Sebastian Janikowski zmienił otoczenie. W nocy polskiego czasu polski kopacz podpisał kontrakt z Seattle Seahawks.

Janikowski pomyślnie przeszedł testy medyczne i związał się umową z ekipą ze Seattle. Do tej pory w lidze NFL występował jedynie w Oakland Riders. W 2002 roku wystąpił w Super Bowl, jednak zespół Polaka przegrał z Tampa Bay Buccaneers 21:48. W 2011 roku Janikowski został wybrany do Pro Bowl, czyli Meczu Gwiazd NFL.

40-latek należy do najlepszych zawodników na swojej pozycji w ostatnich latach. Do grudnia 2013 roku był współrekordzistą w najdłuższym skutecznym kopnięciu z lidze (63 jardy). Obecnie rekord ten należy do Matta Pratera (64 jardy).

W Seattle znów będzie pracował z Brianem Schneiderem, który był jego trenerem w Raiders w latach 2007-2008. W nowej drużynie będzie rywalizował z Jasonem Myersem.

Janikowski, który do Stanów Zjednoczonych wyjechał w wieku 16 lat, ostatnio był wolnym agentem. Z drużyną ze Seattle podpisał roczny kontrakt.

