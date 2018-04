Snooker. Co porabia mistrz świata z 2002 roku?

W ostatnim czasie kariera Petera Ebdona mocno przyhamowała. 47-letni angielski snookerzysta ma świadomość upływającego czasu, dlatego bardzo konkretnie przygotowuje się już na życie po życiu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ronnie O'Sullivan przeszedł pierwszą przeszkodę w MŚ. Wideo Eurosport

Ebdon przeszedł do historii w 2002 roku, kiedy w finale mistrzostw świata sensacyjnie ograł najbardziej utytułowanego zawodnika w historii tej dyscypliny Stephena Hendry'ego.

Reklama

W tym roku "Ebbo" nie przeszedł kwalifikacji. W decydującej rundzie przegrał z Ryanem Dayem 6:10. - Szkoda, że nie udało mi się awansować w tym roku. Byłby to mój 25. występ w Crucible - żałuje Ebdon, ale nie zamierza składać broni.

- Zawsze ciężko pracowałem na mistrzostwa świata, ponieważ gra tutaj wiele dla mnie znaczy. Zawsze szykowałem szczyt formy na ten turniej, dlatego wrócę tu za rok i spróbuję jeszcze raz - zapowiada.

Peter Ebdon został jednak w Crucible, ponieważ realizuje się teraz jako komentator i ekspert BBC. - Podoba mi się ta praca. Oby współpraca trwała jak najdłużej. Studio i komentowanie sprawia mi dużą przyjemność. Bardzo to lubię - podkreśla.

Praca w TV to tylko jeden z pomysłów na to, co 47-latek mógłby robić po zakończeniu kariery zawodowego snookerzysty. Ebdon ma głowę pełną pomysłów.

- Próbuję różnych rzeczy. Szkoliłem się na licencjonowanego uzdrowiciela, założyłem firmę świadczącą usługi konsultingowe w wyścigach konnych. Trudno poświęcać mi snookerowi tyle czasu, ile potrzeba, aby być czołowym zawodnikiem, ale dla mnie bardzo ważne jest, żeby przygotować się na następną karierę, cokolwiek to będzie - dodaje Peter Ebdon.