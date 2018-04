Snooker. O'Sullivan rzucił się w kolejną pogoń

Historia się powtarza. Przed decydującą sesją Ronnie O'Sullivan przegrywa z Alim Carterem 7:9 i tak jak w meczu 1. rundy z nożem na gardle rzuca się do odrabiania strat. Dokończenie pojedynku o ćwierćfinał mistrzostw świata w sobotę o godzinie 15:30. Transmisja w Eurosport Playerze.

Mało brakowało, a drugiego dnia imprezy w Crucible Theatre "The Rocket" podzieliłby los obrońcy tytułu Marka Selby'ego, który odpadł z turnieju jako pierwszy. O'Sullivan przegrywał z Maguire'em 3:6, jednak w porę się obudził i ostatecznie zwyciężył 10:7.

Z Carterem pięciokrotny mistrz świata ma jeszcze bardziej pod górkę. Po dwóch sesjach O'Sullivan przegrywa 7:9. Ale można napisać, że "tylko" 7:9, ponieważ po pierwszych sześciu frejmach było aż 8:3 dla młodszego z Anglików. "The Rocket" zmniejszył stratę z pięciu do dwóch partii, choć w dalszym ciągu przed nim daleka droga. Na jego korzyść przemawia to, że mecze w 2. rundzie rozgrywane są już do 13 wygranych frejmów, więc O'Sullivan ma jeszcze jakiś margines błędu.

Przed przerwą był na fali. Wygrał cztery z pięciu ostatnich partii i w każdej z nich zaprezentował minimum 50-punktowe podejście. Gdyby wyrównany 14. frejm nie wpadł na konto Cartera, w spotkaniu już mielibyśmy remis. W ćwierćfinale lepszy z tej pary spotka się z Markiem Williamsem lub Robertem Milkinsem, którzy pierwszą sesję rozegrają dopiero w sobotę wieczorem.