Snooker. Przebłysk Filipiaka w meczu z Woollastonem

Dobrze zaczął, źle skończył. W 1. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze Kacper Filipiak przegrał z Benem Woollastonem 5:10, choć pojedynek rozpoczął spektakularnie. W walce o Crucible Theatre jest jeszcze jeden Polak Adam Stefanów.

Gdyby na mecz spojrzeć z perspektywy pierwszej sesji, Filipiak zagrał z Woollastonem jak równy z równym.

W pierwszych, szarpanych partiach defensywnie usposobionemu Polakowi udało się zaskoczyć rywala. Filipiak wygrał trzy pierwsze partie i w Angielskim Instytucie Sportu, gdzie odbywają się kwalifikacje, zapachniało małą niespodzianką. Niedawny półfinalista mistrzostw świata drugiej kategorii World Snooker Federation nie był jednak nawet w jednej trzeciej drogi do 2. rundy kwalifikacji.

Pierwsza sesja zakończyła się remisem 4:4. Na trzy partie Filipiaka Anglik odpowiedział czterema i to polski snookerzysta po chwili stanął przed koniecznością odrabiania strat.

W drugiej, wieczornej części pojedynku górę wzięło doświadczenie i ogranie angielskiego przeciwnika, choć pierwszą partię drugiej sesji znów wygrał Filipiak. Od stanu 4:5 sześć frejmów z rzędu padło jednak łupem Bena Woollastona, który nie pozostawił złudzeń polskiemu zawodnikowi.

Nie bez znaczenia musiało być to, że mecze toczą się aż do 10 wygranych partii, co jest chlebem powszednim dla zawodowców, ale nie dla zawodników amatorskich, którym jest bez wątpienia Filipiak.

W drabince turniejowej jest jeszcze jeden polski snookerzysta. Adam Stefanów, który niedawno na Malcie został amatorskim wicemistrzem świata (w tym samym turnieju Filipak odpadł w półfinale), sprawdzi się z Garym Wilsonem. Może to być jeszcze większe wyzwanie niż Woollaston dla Filipiaka.

