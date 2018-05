Snooker. Williams w finale i w dalszym ciągu chce się rozebrać

Mark Williams odrobił straty i w półfinale mistrzostw świata pokonał Barry'ego Hawkinsa 17-15. "Borsuk" podtrzymał deklarację, że jeśli zdobędzie tytuł, na konferencję prasową przyjdzie, jak go Pan Bóg stworzył. Pierwsza sesja finału Mark Williams - John Higgins w niedzielę o godzinie 15 na żywo w Eurosporcie 2.

Higgins uratował honor finalistów sprzed roku i po zwycięstwie z Kyrenem Wilsonem 17-13 ponownie zagra o tytuł. Za przeciwnika nie będzie miał broniącego mistrzostwa Marka Selby'ego, który odpadł w 1. rundzie, tylko Marka Williamsa, który do zeszłorocznych mistrzostw świata w ogóle się nie zakwalifikował, a w ich czasie nawet nosił się z zamiarem zakończenia kariery.

Walijczyk to dwukrotny mistrz świata z 2000 i 2002 roku. Po latach stagnacji Williams przeżywa drugą młodość. W tym sezonie wygrał dwa turnieje rankingowe, a w sobotę w ostatniej sesji odrobił straty z 11-13. W finale w Crucible Theatre wystąpi po 16 latach, tak że humor mu dopisuje. Po zwycięstwie z Hawkinsem podtrzymał deklarację, że w razie wywalczenia trzeciego tytułu mistrza świata na pytania dziennikarzy będzie odpowiadał na golasa.

- Oczywiście, co do tego nie ma wątpliwości. Nic nie będę miał na sobie. A to - Williams wziął do ręki wiaderko na lód i przymierzył między nogami - będę tak trzymał - śmiał się Mark Williams.

Niezależnie od tego, czy wygra 42-letni Higgins, czy 43-letni Williams, będzie to najstarszy mistrz świata w snookerze od 1978 roku, kiedy to triumfował 45-letni Ray Reardon.