Stare Jabłonki zorganizują klubowe mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej

Blisko 300 zawodniczek i zawodników z kilkunastu krajów wystąpi w finale klubowych mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Starych Jabłonkach na Mazurach - poinformowali we wtorek organizatorzy turnieju.

Zdjęcie Zawody w piłce ręcznej plażowej /Newspix

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Olsztynie organizatorzy zapowiedzieli, że finały EBT zostaną rozegrane od 31 maja do 3 czerwca na plaży nad jeziorem Szeląg Mały. Będzie w nich rywalizowało po 12 najlepszych drużyn kobiecych i męskich z całej Europy.

Mecze mają być rozgrywane na dwóch boiskach, w tym głównym stadionie z trybuną na 2,5 tys. kibiców. Wstęp na imprezę będzie wolny. Organizatorzy chcą, żeby miała ona charakter rodzinnego pikniku. Na widzów mają czekać atrakcje związane nie tylko z plażowym szczypiorniakiem, ale też m.in. z przypadającym w ten sam weekend Dniem Dziecka.

Zdaniem dyrektora turnieju Tomasza Dowgiałły, będzie to najważniejsza tegoroczna impreza w piłce ręcznej plażowej, obok lipcowych mistrzostw świata w rosyjskim Kazaniu. Jak podkreślił, jest to sport niezwykle ciekawy i widowiskowy, który - jak kiedyś siatkówka plażowa - aspiruje do bycia dyscypliną olimpijską.

- W tym sporcie osiągamy już jako Polska spore sukcesy. Takim przełomem był zeszły rok, kiedy nasza kobieca reprezentacja zdobyła srebrny medal w ME - przypomniał.

W Starych Jabłonkach wystąpią cztery polskie drużyny; dwie kobiece (KS Red Hot Czili Buk i Team Poland) oraz dwie męskie (BHT Auto Forum Petra Płock i BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski). Piotrkowianie i Team Poland, w którym wystąpią reprezentantki naszego kraju przygotowujące się do MŚ, zagrają dzięki tzw. dzikim kartom.

Stare Jabłonki to letniskowa wieś pomiędzy Olsztynem a Ostródą. Przez 10 lat odbywały się tam zawody World Tour w siatkówce plażowej, a w 2013 roku zorganizowano tam mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.

Organizatorami klubowych ME w piłce ręcznej plażowej są: Europejska Federacja Piłki Ręcznej, Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Hotel Anders. Imprezę ma wesprzeć finansowo samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i lokalne samorządy z powiatu ostródzkiego.

Piłkarze ręczni plażowi grają na piaszczystym boisku o wymiarach 27 na 12 m. Każda z drużyn składa się z trzech zawodników i bramkarza. Mecz podzielony jest na dwie połowy trwające po 10 minut. W każdej z nich wyłaniany jest zwycięzca. Za zdobycie "zwykłej bramki" zespół otrzymuje jeden punkt, a za "spektakularną bramkę" dwa punkty. Suma punktów za bramki decyduje, która drużyna wygra daną połowę meczu.

Cały mecz wygrywa ten, kto zdobędzie więcej "punktów meczowych" (wygranie połowy meczu to 1 punkt meczowy). Dogrywki odbywają się w systemie "Shoot-Out" (karne).