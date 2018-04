Stefanów: Jestem w siódmym niebie, ale to jeszcze nie koniec

Piękne obrazki w piątkowy wieczór w Sheffield. W 1. rundzie kwalifikacji Adam Stefanów pokonał Gary'ego Wilsona 10:8 i jako pierwszy polski snookerzysta w historii wygrał mecz w zawodowych mistrzostwach świata. - Nie mogę w to uwierzyć - emocjonuje się 24-latek cytowany przez oficjalną stronę World Snooker.

Zdjęcie Adam Stefanów /facebook

Wyeliminowanie przez wicemistrza świata amatorów 39. w światowym rankingu Wilsona odbiło się w Sheffield, ale i w snookerowym światku w ogóle szerokim echem. Bez wątpienia była to największa sensacja trzeciego dnia kwalifikacji.

Reklama

- Myślę, że zeszło ze mnie sporo presji - mówi polski snookerzysta na oficjalnej stronie snookera. Stefanów na każdym kroku podkreśla bowiem, że występem w Sheffield kończy przygodę ze snookerem. - Chciałem robić bardzo szybkie postępy. Dopiero teraz zacząłem się cieszyć grą. Na tę chwilę to mój ostatni turniej w karierze - podtrzymuje deklarację o zakończeniu kariery.

- Gdybym awansował do głównej drabinki, byłaby to wielka sprawa dla Polski. Mam wielkie wsparcie w kraju. Po tym jak wygrałem ten mecz, jestem w siódmym niebie. Nie mogę w to uwierzyć - cieszy się Adam Stefanów.

Po sensacyjnym zwycięstwie z Wilsonem snookerzysta z Zielonej Góry poprosił sędziego o zrobienie mu zdjęcia przy tablicy wyników. Do tej pory takiej okazji nie miał żaden z Polaków.

Kwalifikacje odbywają się w Angielskim Instytucie Sportu. Turniej główny zostanie rozegrany już w świątyni snookera Crucible Theatre. Siłą rzeczy tam również żaden zawodnik z Polski nigdy nie postawił nogi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Stefanów: Skończyłbym ze snookerem, gdyby... Wideo Eurosport

- Pamiętam, jak trzy lata temu przyjechałem do Sheffield i poszedłem obejrzeć mistrzostwa w Crucible. Powiedziałem sobie wtedy, że byłoby wspaniale tam się znaleźć. Jestem od tego dwa mecze, a to w dalszym ciągu dużo, niemniej taki jest mój cel - podkreśla Adam Stefanów.

W 2. rundzie polski czarny koń zawodów w Sheffield spotka się z Thepchaiyą Un-noohem, który na pewno nie jest lepszym zawodnikiem niż Gary Wilson.

Kwalifikacje z mistrzostw świata w snookerze na żywo w Eurosport Playerze.