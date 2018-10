Straciła wzrok na turnieju golfowym

Niewiarygodnie pechowe zdarzenie na Ryder Cup w Paryżu. Trafiona piłką po uderzeniu Brooksa Koepki jedna z kibicek bezpowrotnie straciła wzrok w prawym oku. Teraz zamierza pozwać organizatorów.

- Lekarze poinformowali mnie, że to oko stało się bezużyteczne - ujawniła agencji AFP Corine Remande, która przyjechała na zawody z Egiptu.

Do pechowego zdarzenia doszło pierwszego dnia Ryder Cup, kiedy z dalszej odległości zagrywał Brooks Koepka. Piłka wpadła w publiczność i spowodowała poważny uszczerbek na zdrowiu kibicki z Egiptu.

- To działo się tak szybko. Nawet nie poczułam, jak zostałam trafiona piłką. Potem zaczęłam krwawić. Prześwietlenie wykazało złamanie prawego oczodołu i uraz gałki ocznej - przyznała poszkodowana.

- Ciężko skontrolować piłkę z 300 jardów, a do tego kibice chcą być jak najbliżej fairwaya. Można krzyknąć z 300 jardów, ale przecież tego nie da się usłyszeć - komentował feralne zdarzenie Brooks Koepka, który jak tylko zorientował się, co się stało, natychmiast pobiegł do poszkodowanej.

Remande pochwaliła zachowanie golfisty, jednak ma wielkie pretensje do organizatorów, którym zarzuciła niedopełnienie obowiązków i brak zainteresowania po wypadku. Pechowa kibicka rozważa teraz złożenie pozwu przeciwko organizatorom.

Według zajmującej się podobnymi przypadkami firmy Golf Care w samej Wielkiej Brytanii w ciągu roku na polach golfowych dochodzi do ponad 12 tysięcy incydentów, które wymagają leczenia szpitalnego.